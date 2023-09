Cruise Robotaxi Company est sur le point d'obtenir l'approbation réglementaire pour la production de masse d'un véhicule sans conducteur

By

Cruise, la société de robotaxi soutenue par General Motors, est sur le point de recevoir l'approbation réglementaire pour la production en série de son véhicule sans conducteur spécialement conçu, selon le PDG Kyle Vogt. Le véhicule de l'entreprise, appelé Origin, a été dévoilé en 2020 et représente la prochaine génération de voitures sans conducteur, sans volant ni pédales et uniquement des sièges passagers. Alors que Cruise exploite actuellement des véhicules modifiés avec des commandes traditionnelles, l'objectif est d'avoir des milliers d'Origins fournissant des services de covoiturage à travers les États-Unis.

Cependant, avant que cette vision puisse devenir réalité, Cruise doit surmonter les obstacles réglementaires et obtenir une exemption des normes de sécurité fédérales. Vogt estime que cette importante dérogation pourrait être accordée dès ce mois-ci. Les critiques des services de robotaxi de Cruise, ainsi que ceux de l'acteur majeur Waymo, ont exprimé leurs inquiétudes quant à la sécurité et à l'état de préparation des véhicules entièrement autonomes sur la voie publique. Les incidents impliquant des voitures autonomes à San Francisco ont alimenté ces inquiétudes.

Les événements récents ont souligné les défis auxquels Cruise et d’autres entreprises du secteur des véhicules autonomes sont confrontées. Le mois dernier, les régulateurs ont ordonné à Cruise de réduire sa flotte de robotaxis à San Francisco à la suite d'un accident avec un camion de pompiers. L'incident a fait des blessés légers chez le passager de la voiture sans conducteur. Cependant, la California Public Utilities Commission a autorisé Cruise et Waymo à étendre leurs services de covoiturage payants tout au long de la journée, marquant une étape importante pour l'industrie.

Kyle Vogt a souligné le potentiel de la technologie autonome pour améliorer la sécurité routière, mais prévient qu'une résistance excessive de la part des critiques pourrait entraver ses progrès. Waymo a également dévoilé son propre design pour un véhicule ressemblant à Cruise's Origin, développé en partenariat avec le constructeur automobile chinois Geely. Le véhicule Waymo offre un intérieur spacieux et confortable sans volant ni pédales, offrant aux conducteurs des écrans, des chargeurs et des options de sièges réglables.

En résumé, Cruise n'est qu'à quelques jours d'obtenir l'approbation réglementaire pour la production en série de son véhicule entièrement autonome, l'Origin. Cela marque une étape importante vers la réalisation de la vision de l'entreprise d'un service de covoiturage sans conducteur. Toutefois, les préoccupations concernant la sécurité et les obstacles réglementaires doivent être résolus avant que ces véhicules puissent être déployés à plus grande échelle. Néanmoins, les progrès réalisés par Cruise et Waymo laissent présager un avenir prometteur pour le transport autonome.

