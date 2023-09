L'avenir des paiements numériques

À l’ère numérique d’aujourd’hui, les systèmes de paiement traditionnels ont besoin d’être mis à niveau. La livraison des fonds, la prévisibilité des fonds, la sécurité des transactions, ainsi que les règlements et rapprochements sont autant de domaines qui peuvent être améliorés. Cela a conduit à l’émergence de diverses innovations dans le domaine du paiement numérique.

Les cartes virtuelles pour les paiements commerciaux, l'open banking, les paiements en temps réel (RTP), les paiements programmables ou intelligents, les paiements sans contact sur les appareils mobiles, les paiements de compte à compte (A2A) et les actifs basés sur la blockchain en sont tous des exemples. nouveautés. Cependant, qu’est-ce qui distingue une offre gagnante dans le domaine du paiement numérique ? Selon Ron Bergamesca, directeur général des solutions bancaires et FinTech chez Paymentus, les offres de paiement efficaces doivent être complètes, faciles à utiliser et rapides.

Les systèmes de paiement en temps réel gagnent du terrain à l’échelle mondiale. L'émergence du service FedNow® aux États-Unis comme alternative au réseau RTP a encore élargi la disponibilité des réseaux de paiement en temps réel. Les paiements en temps réel offrent la proposition de valeur d'initier, de compenser et d'effectuer des paiements 24 heures sur 7, XNUMX jours sur XNUMX, en quelques secondes. Cela a déjà été largement accepté dans le monde entier, avec des pays comme la Thaïlande en tête.

Cependant, il existe encore certains pays où les paiements en temps réel n’ont pas encore décollé. Aux Émirats arabes unis, par exemple, les paiements instantanés ne représentaient que 1.1 % des transactions en 2022. L’interopérabilité entre les systèmes et plateformes de paiement en temps réel sera cruciale à mesure que les pays améliorent leurs systèmes et infrastructures existants.

Les innovations dans le domaine du paiement numérique nécessitent une infrastructure pour être adoptées. Les paiements en temps réel sont considérés comme un précurseur de l'émergence d'options de paiement de compte à compte ou de paiement par banque sur le marché américain. De plus, les cartes virtuelles et les paiements A2A attirent de plus en plus l'attention en raison de leur capacité à réduire les erreurs, à améliorer la gestion de la trésorerie et à accroître la transparence des transactions commerciales.

Malgré l’évolution vers les transactions électroniques et numériques, de nombreuses entreprises s’appuient encore sur les méthodes de paiement traditionnelles. Les processus existants sont plus sensibles à la fraude que les solutions électroniques, ce qui rend encore plus évidente la nécessité d'innover en matière de paiement numérique.

Alors que l’avenir des paiements numériques continue d’évoluer, il est important que les offres de paiement soient complètes, faciles à utiliser et rapides. L’adoption de moyens de paiement innovants dépendra de leur capacité à surpasser les options existantes et de la question de savoir si leur performance justifie un investissement dans de nouvelles infrastructures.

