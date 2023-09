L'impact de The Elder Scrolls III : Morrowind sur Bethesda

Le krach Internet de 2001 a été une période difficile pour ZeniMax, avec des doutes sur la viabilité de leur projet de jeu vidéo, The Elder Scrolls III : Morrowind. Le chef du projet Todd Howard, conscient de l'importance du succès du jeu, a convoqué une réunion hors site avec son équipe. Beaucoup craignaient d'être licenciés, mais à la place, Howard a distribué des cartes de visite personnalisées avec le titre honorifique choisi par chaque développeur, donnant un sentiment d'importance et d'unité.

Morrowind a marqué un tournant important pour les jeux de rôle de Bethesda. Il est devenu le premier jeu Elder Scrolls à sortir sur consoles, se vendant à des millions d’exemplaires uniquement sur Xbox. Selon Noah Berry, responsable de l'environnement et de l'art chez Skyrim, Morrowind a été un moment crucial qui a façonné le studio dans son ensemble.

La série Elder Scrolls a connu des débuts modestes avec le succès culte de The Elder Scrolls: Arena en 1994. Cependant, Bethesda visait à améliorer l'apparence générique et les emplacements limités d'Arena pour sa suite. The Elder Scrolls II: Daggerfall a introduit un plus grand niveau de détail et de narration, avec sa perspective 3D et son style plus littéraire.

Le système procédural de génération de mondes de Daggerfall était révolutionnaire, permettant la création de plus de 15,000 100,000 emplacements uniques. Le jeu a été un succès important pour Bethesda, se vendant à plus de XNUMX XNUMX exemplaires en seulement deux jours. Cette réalisation a ouvert la voie à la philosophie ambitieuse de conception de jeux de Bethesda Game Studios sous la direction de Todd Howard.

Après Daggerfall, Bethesda Game Studios a continué à repousser les limites de ses jeux. Des spin-offs comme Battlespire et Redguard ont construit le monde de Tamriel et élargi l'histoire de la série. Le Guide de poche de l'Empire, inclus dans le manuel de Redguard, fournissait un historique détaillé et des informations générales sur le monde du jeu.

Lorsque le concepteur principal Ken Rolston a rejoint l'équipe en 1996, Elder Scrolls III devait initialement se dérouler sur les îles Summerset. Cependant, l'idée a ensuite été déplacée vers l'île volcanique de Vvardenfell à Morrowind, grâce à la passion de l'artiste conceptuel Michael Kirkbride et de l'écrivain Kurt Kuhlmann. La vision de Morrowind englobait tout le territoire et posait les bases des jeux Elder Scrolls modernes.

Le succès de Morrowind a revitalisé Bethesda, conduisant à la recréation du studio. Il a ouvert la voie à de futurs titres à succès comme Skyrim et Fallout 4. Morrowind reste un moment crucial et galvanisant dans l'histoire de Bethesda, façonnant son approche de la conception de jeux et consolidant sa place dans le genre des jeux de rôle.

