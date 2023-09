SAS annonce des initiatives majeures lors de la conférence Explore

SAS a récemment fait plusieurs annonces majeures lors de sa conférence Explore à Las Vegas, démontrant son engagement envers l'IA et l'analyse. L’une des initiatives clés est leur engagement à investir 1 milliard de dollars dans des solutions industrielles basées sur l’IA. Cet investissement reflète la volonté de SAS de rendre l'analyse accessible à tous, partout.

Conformément à cet engagement, SAS exploite l’IA générative pour résoudre les défis liés aux données. La société s'efforce de générer des données authentiques qui reflètent les environnements du monde réel, garantissant la protection de la vie privée des utilisateurs, les tests de biais et l'atténuation, ainsi que les tests d'événements rares et extrêmes. De plus, SAS propose des « jumeaux numériques », qui sont des doublons de systèmes physiques qui permettent aux organisations d'expérimenter de nouvelles solutions et de tester des stratégies pour améliorer leur efficacité.

SAS s'est associé à Microsoft pour intégrer ses capacités d'IA générative à la plateforme Microsoft Azure OpenAI. En utilisant les outils d'orchestration et d'analyse SAS en conjonction avec Azure, les entreprises peuvent prendre en charge les opérations critiques et stimuler l'innovation. L'intégration devrait être disponible pour un aperçu limité plus tard cette année.

Une autre annonce importante est le lancement de SAS Health, une plateforme de soins de santé conçue pour automatiser les données et les analyses. Cette solution d'entreprise vise à améliorer la gestion des données de santé et à fournir des analyses pertinentes en permettant une ingestion rapide des dossiers de santé électroniques dans des formats standardisés. SAS Health devrait jouer un rôle central dans l’avenir de la prestation de soins de santé.

La plateforme Viya a également reçu des mises à jour lors de la conférence. SAS a présenté Viya Workbench, un environnement de développement cloud natif sécurisé pour l'exécution de code. Ils ont également annoncé trois clients pour des outils de développement populaires : Jupyter Notebook, Visual Studio Code et SAS Enterprise Guide. Ces améliorations visent à augmenter la productivité et à permettre une innovation plus rapide pour les scientifiques et les développeurs de données.

SAS a également dévoilé SAS App Factory, une application permettant de développer rapidement des applications basées sur l'IA. Cette solution automatise la configuration d'une pile technologique cloud native, comprenant React, TypeScript et Postgres. Il devrait être disponible pour tous l'année prochaine, avec le Viya Workbench.

En plus de ces initiatives, SAS a lancé SAS Energy Forecasting Cloud ciblant les entreprises de services publics. Ce service basé sur le cloud contribue à améliorer la planification et les opérations en fournissant des analyses prédictives pour la demande de pointe et la planification du transport. L'essai mené avec le Département de l'eau et de l'électricité de Los Angeles a démontré le potentiel de cette solution.

Tout au long de la conférence, SAS a souligné l'importance de la gouvernance de l'IA et de la gestion des données. Ils ont mis en avant leur expertise en matière de gouvernance et de conformité et ont souligné la transparence de leurs modèles, notamment ceux liés aux contenus génératifs. SAS a réitéré son engagement à fournir des solutions d'IA entièrement fonctionnelles et a souligné la valeur qu'elles apportent dans le « dernier kilomètre » de la mise en œuvre.

Dans l'ensemble, les annonces de SAS lors de la conférence Explore renforcent leur engagement en faveur de l'IA, de l'analyse et des avancées technologiques pour relever les défis commerciaux critiques.

