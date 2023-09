Le casque modulable Roof Boxxer 2 : un choix élégant et pratique pour les motocyclistes

Le casque Roof Boxxer est un choix populaire parmi les motocyclistes depuis sa création en 1993. Connu pour son design arrondi unique, qui allie style moderne et rétro, Roof célèbre aujourd'hui son 30e anniversaire en présentant la dernière version de l'un de ses casques les plus appréciés. – le casque modulable Boxxer 2.

Le casque Roof Boxxer original, lancé en 1995, a gagné en popularité en raison de son style saisissant et de ses caractéristiques pratiques. Sa conception modulaire, avec une mentonnière rabattable à 180 degrés, offre aux cyclistes la flexibilité de déplacer facilement la barre tout en conservant une esthétique incomparable. En 2017, Roof a présenté le Boxxer Carbon, une version plus légère et plus performante du même design.

Le Boxxer 2 est une évolution de la gamme Boxxer, avec Roof conservant son style emblématique tout en intégrant une technologie mise à jour pour répondre à la nouvelle norme ECE R22.06. Le casque conserve sa double homologation P/J, ce qui signifie qu'il est homologué pour un usage routier avec la mentonnière ouverte ou fermée. Le nouveau système FleXLocker assure un verrouillage sécurisé de la coque en fibre de verre en position ouverte, ce qui rend le casque léger à seulement 3.5 livres (1,600 22.06 grammes). Remarquablement, bien qu'il soit conforme à la norme 2, le Boxxer XNUMX conserve le même poids que son prédécesseur.

À l'intérieur du casque, le Boxxer 2 dispose d'un intérieur Silent Lining amovible et lavable avec traitement antibactérien, conçu pour le confort et une expérience de conduite silencieuse. Le casque comprend également des coussins supplémentaires pour une épaisseur personnalisable et propose en option des coussinets de joue de différentes épaisseurs. Il est livré avec une visière transparente anti-rayures avec un écran anti-buée et est prêt pour l'interphone.

Le casque modulable Roof Boxxer 2 est disponible en trois couleurs unies (noir, gris et rouge) et diverses options graphiques. Il est proposé dans des tailles allant du XS au XXL et a un prix public conseillé de 499 euros (536 $ USD).

En conclusion, le casque modulable Roof Boxxer 2 allie style et praticité, ce qui en fait un choix attrayant pour les motocyclistes. Avec son design actualisé et son respect des normes de sécurité, ce casque offre aux cyclistes le mélange parfait d'innovation et d'attrait classique.

Définitions des termes :

– Casque modulable : Un casque avec une mentonnière qui peut être relevée, permettant au cycliste d’exposer complètement son visage.

– Homologation : Processus de certification qu’un produit répond à certaines normes de sécurité et de performance.

– Norme ECE R22.06 : Norme européenne relative aux casques de moto, garantissant qu’ils répondent à des exigences de sécurité spécifiques.