Andrew Flintoff revient sur le terrain de cricket en tant que consultant non rémunéré pour l'équipe d'Angleterre

By

L'ancien joueur de cricket anglais Andrew Flintoff a fait son retour sur le terrain de cricket après avoir été impliqué dans un accident lors du tournage de l'émission Top Gear de la BBC en décembre dernier. Flintoff, qui est ami avec Rob Key, directeur général de l'équipe de cricket d'Angleterre, travaille désormais comme consultant non rémunéré auprès de l'équipe d'Angleterre pendant la série internationale de quatre matches d'une journée en cours contre la Nouvelle-Zélande.

Le rôle est temporaire et limité aux quatre prochains matches, et il n'est pas prévu que Flintoff voyage avec l'équipe pour la Coupe du monde en Inde le mois prochain. Le joueur de cricket de 45 ans, qui a disputé 79 tests et 141 matches internationaux d'un jour pour l'Angleterre avant de prendre sa retraite en 2009, a été vu diriger des exercices sur le terrain avec l'équipe d'Angleterre à Sophia Gardens à Cardiff.

Flintoff s'est cassé les côtes lors de l'accident de l'année dernière, mais il s'est maintenant rétabli et est de retour sur le terrain. Son retour dans le monde du cricket a suscité l'enthousiasme des fans qui se souviennent de ses contributions à l'équipe d'Angleterre au cours de sa carrière de joueur. Bien qu'il ne soit pas un membre permanent de l'équipe, son expérience et son expertise s'avéreront sans aucun doute précieuses pour les joueurs au cours de la série en cours.

C'est toujours inspirant de voir d'anciens joueurs comme Flintoff rester connectés au sport qu'ils aiment et partager leurs connaissances avec la nouvelle génération de joueurs de cricket. Ce rôle temporaire de consultant non rémunéré démontre le dévouement de Flintoff envers le jeu et sa volonté de contribuer de toutes les manières possibles.

Sources:

– BBC Sports : [source]

–Getty Images : [source]