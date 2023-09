Framework pré-annonce une carte d'extension SD pleine taille pour son ordinateur portable modulaire

By

Framework, la société à l'origine de l'ordinateur portable modulaire Framework, a annoncé qu'elle travaillait sur une carte d'extension SD pleine taille pour son appareil. La société a décidé de « pré-annoncer » le module, ce qui signifie qu’il est possible qu’il ne soit jamais livré. Cependant, ce faisant, Framework vise à emmener sa communauté dans les coulisses du processus de développement.

Dans un sondage mené en 2021, la communauté Framework a classé la carte SD pleine taille comme le deuxième port le plus demandé, après une prise Ethernet Gigabit que Framework a commencé à vendre l'année dernière. Le retard dans la sortie de la carte d'extension SD était dû à la décision de l'entreprise de se concentrer sur le lancement de son premier ordinateur portable en 2020.

Chacun des modules de carte d'extension développés par Framework dispose de ports USB-C mâles standard qui peuvent être branchés sur des ports USB-C femelles encastrés sur la carte mère. Cela permet aux modules d'être utilisés avec d'autres ordinateurs USB-C ou d'être échangés entre des machines Framework.

De plus, Framework propose des cartes mères Intel Core de 11e génération à prix réduit, avec des prix allant de 199 $ à 399 $, pour les utilisateurs souhaitant créer leur propre Intel NUC non officiel.

Dans l'ensemble, l'annonce par Framework de la carte d'extension SD pleine taille et la disponibilité de cartes mères à prix réduit offrent aux utilisateurs des possibilités intéressantes de personnaliser et de construire leurs propres ordinateurs portables et mini-ordinateurs de bureau modulaires.

