Aperçu : Forza Motorsport poursuit son héritage de conduite immersive

Forza Motorsport, la populaire série de simulateurs de course exclusive aux consoles développée par Turn 10 Studios, est de retour avec sa dernière itération. Connue pour sa haute qualité et son expérience de conduite immersive, la franchise est devenue l'équivalent Xbox du Gran Turismo de PlayStation. Si le jeu peut paraître sérieux au premier abord, il dissipe rapidement l'idée selon laquelle il faut être un expert pour en profiter.

La version préliminaire de Forza Motorsport présente ses visuels époustouflants, avec la lumière rebondissant sur les capots polis des voitures pendant que vous courez sur les pistes. La puissance de la console de nouvelle génération est évidente dans la façon dont la lumière interagit avec les véhicules, qu'il s'agisse de la lumière naturelle ou de l'éclairage public des voies. Ce n'est pas seulement un régal visuel ; le jeu propose également des commandes intuitives qui facilitent la manipulation sur la piste. Les développeurs se sont concentrés sur ce qui fait vraiment fonctionner un simulateur de course, garantissant que les joueurs vivent une expérience agréable.

L'aperçu permet aux joueurs de courir sur cinq pistes, dont l'emblématique Maple Valley et une piste fictive inspirée du style du Grand Prix du Japon. La première série de courses en mode carrière, appelée Builder's Cup, se compose de trois circuits et propose un choix de trois voitures : la Subaru STI S2019 209, la Honda Civic Type R 2018 ou la Ford Mustang GT 2018. Forza Motorsport vise à être accessible à tous les joueurs, en mettant l'accent sur leur familiarisation avec la sensation d'être au volant. Le jeu souligne qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de jouer, qu'il s'agisse d'utiliser la fonction de rembobinage pour corriger des erreurs ou de faire face à une expérience plus difficile avec une IA impitoyable et des dégâts permanents.

