Libérez votre personnalité la plus rapide dans Forza Motorsport

Forza Motorsport fait son grand retour avec un tout nouvel opus après quatre ans. Les développeurs de Turn 10 sont retournés à la planche à dessin pour réinventer la franchise. La démo du jeu révèle des changements passionnants dans les fonctionnalités de gameplay et d’accessibilité.

La démo se compose de trois courses de la Builders' Cup, qui se concentrent sur la mise à niveau et la construction de votre voiture. Contrairement aux versions précédentes du jeu qui mettent l'accent sur la collecte d'une vaste collection de voitures, le nouveau Forza Motorsport encourage les joueurs à se concentrer sur la mise à niveau de quelques voitures qu'ils apprécient vraiment.

Un changement notable dans le gameplay concerne les commandes. Les commandes du nouveau Forza Motorsport nécessitent plus de précision, créant une expérience de conduite plus réaliste. Il n’est plus possible de simplement freiner dans un virage ; les joueurs doivent travailler avec leurs voitures pour réaliser un virage propre. Bien que les commandes puissent nécessiter quelques ajustements pour les joueurs de longue date, elles fournissent une représentation plus précise de la conduite réelle.

Les fonctionnalités d’accessibilité du jeu sont louables. Forza Motorsport a déployé des efforts pour garantir que les joueurs aveugles et malvoyants puissent profiter du jeu. Divers signaux audio, tels que les changements de vitesse et les alertes de proximité, permettent aux joueurs de naviguer dans le jeu sans signaux visuels. Ces options d’accessibilité peuvent également profiter aux joueurs voyants, améliorant ainsi leur expérience de conduite.

L’inclusion de fonctionnalités d’accessibilité ouvre le jeu à un tout nouveau public, et il est passionnant de voir comment les joueurs aveugles et malvoyants expérimenteront et évalueront le jeu. De plus, ces options d’accessibilité rappellent que l’accessibilité dans les jeux doit être attendue plutôt qu’applaudie.

En conclusion, Forza Motorsport est retourné à la planche à dessin avec son nouvel opus. Le jeu se concentre sur la construction et la mise à niveau de quelques voitures sélectionnées, offrant une expérience de conduite plus réaliste et immersive. L'inclusion de fonctionnalités d'accessibilité rend le jeu accessible à un public plus large, et il sera intéressant de voir comment les joueurs adopteront ces changements lors de la sortie du jeu.

