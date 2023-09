Aperçu de Forza Motorsport : un début prometteur pour le simulateur de course ultime

Forza Motorsport a toujours été connu pour son expérience de course raffinée, et le prochain épisode de la série ne semble pas faire exception. Dans un récent aperçu de la série d'introduction de la Builders Cup du jeu, il est clair que les développeurs de Turn 10 Studios ont établi une base solide pour des années d'excitation en matière de course.

La série d'introduction comprend trois pistes et trois voitures, chacune avec ses propres caractéristiques de conduite uniques. Que vous conduisiez la Subaru STI S2019 209, la Honda Civic Type R 2018 ou la Ford Mustang GT 2018, les voitures sont fantastiques. Les options de personnalisation permettent également des ajustements précis qui affectent véritablement la façon de conduire de chaque véhicule.

L'une des caractéristiques marquantes de Forza Motorsport est son accessibilité. Le jeu propose un curseur de difficulté, plusieurs modes de jeu et une multitude d'options de formation et d'assistance. Le bouton de rembobinage, en particulier, est une fonctionnalité appréciée pour les tours d’entraînement, permettant aux coureurs de se réinitialiser rapidement sans quitter la piste. Cela encourage l’expérimentation et le jeu sans crainte de punition.

Le framerate du jeu est un autre aspect notable. Forza Motorsport fonctionne à une vitesse fluide de 60 ips sur toutes les plateformes, y compris la Xbox Series S. Dans un paysage de jeu où de nombreux titres AAA ont du mal à atteindre 60 ips, ce niveau de réactivité est une bouffée d'air frais pour les passionnés de course.

Bien que des fonctionnalités manquantes au lancement aient été soulevées, telles que le mode spectateur et l'écran partagé, l'expérience de base de Forza Motorsport reste solide. Turn10 se concentre sur la fourniture d'une simulation de course qui donne la priorité à la réactivité, à la personnalisation et à l'accessibilité. Le résultat est un jeu visuellement époustouflant avec un éclairage global par lancer de rayons et un éclairage dynamique qui donne vie aux voitures et aux circuits.

Pour l’avenir, Forza Motorsport devrait être un jeu en direct, avec des contenus réguliers et des fonctionnalités sociales intégrées à l’expérience. Cela garantit que les joueurs disposeront de nombreuses nouvelles cartes, véhicules et défis à espérer dans les années à venir.

Dans l’ensemble, Forza Motorsport s’avère très prometteur en tant que simulation de course ultime. Son souci du détail, son accessibilité et sa fidélité visuelle époustouflante en font une expérience passionnante et immersive. Que vous soyez fan de la série ou novice dans les jeux de course, Forza Motorsport s'annonce comme un titre incontournable.

