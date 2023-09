Le nouveau Forza Motorsport vise à être un jeu de course accessible à tous les joueurs

Forza Motorsport, le dernier opus de la célèbre série de jeux de course, devrait offrir un point d'entrée accessible à tous les joueurs. L'intention du développeur Turn 10 est claire : se concentrer sur l'expérience de course elle-même, en innovant en physique et en IA pour créer un environnement d'apprentissage naturel. Le jeu propose de superbes visuels 4K photoréalistes et introduit un système de progression de type RPG pour ses plus de 500 véhicules.

Au fur et à mesure que les joueurs courent, ils gagnent des points de voiture (CP) qui peuvent être utilisés pour personnaliser leurs véhicules avec de nouvelles pièces et améliorations. Pour les joueurs qui ne sont pas intéressés par les détails, le système Drivatar de retour permet d'affiner l'expérience de course globale. En ajustant une échelle de huit points, les joueurs peuvent contrôler les performances des autres coureurs, rendant le gameplay plus réaliste.

Forza Motorsport donne également la priorité à l'accessibilité en proposant une gamme d'options aux joueurs handicapés. Le jeu propose des signaux audio et une narration pour les conducteurs aveugles, des entrées à une touche pour les personnes à mobilité réduite et des sous-titres hautement personnalisables pour les sourds et malentendants. Ces fonctionnalités d'accessibilité sont non seulement bénéfiques pour les personnes handicapées, mais aident également les autres joueurs. Le jeu accueille les joueurs de tous niveaux et ne punit pas l’utilisation d’outils d’assistance.

Le système Car Mastery de Forza Motorsport fournit des commentaires et des récompenses constants aux joueurs, leur permettant d'améliorer continuellement leurs compétences. Cela donne aux joueurs un sentiment d’accomplissement et de progression similaire à celui que l’on retrouve dans les RPG. Cependant, le jeu se concentre toujours sur l’amour des voitures plutôt que de devenir un RPG ou un jeu de simulation à part entière.

Forza Motorsport sortira sur Xbox Series X/S et PC le 10 octobre, et sera disponible sur Xbox Game Pass. En mettant l'accent sur l'accessibilité, l'accessibilité et l'expérience de course immersive, le jeu vise à plaire aussi bien aux coureurs expérimentés qu'aux nouveaux arrivants.

Sources:

