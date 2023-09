Aperçu : Forza Motorsport (2023) offre une véritable expérience de course de nouvelle génération

Le Petersen Automotive Museum de Los Angeles a récemment organisé un événement en avant-première pour le jeu très attendu Forza Motorsport (2023). Ce prochain opus de la franchise Forza promet d’offrir une véritable expérience de simulation de course de nouvelle génération aux joueurs Xbox et PC Windows.

Contrairement à son prédécesseur, Forza Motorsport 7, sorti il ​​y a six ans, Forza Motorsport (2023) est retourné à la planche à dessin pour évaluer ses racines et observer les tendances du jeu moderne. L’objectif était de créer une vision cohérente qui plairait aussi bien aux joueurs, aux coureurs et aux passionnés de voitures.

Le jeu propose plus de 500 voitures au lancement, mais l'objectif est de permettre aux joueurs de tomber amoureux de quelques voitures sélectionnées. Les développeurs souhaitent que les joueurs maîtrisent ces voitures, les améliorent soigneusement pour chaque piste ou événement et apprécient vraiment l'expérience de conduite.

L'un des aspects clés de Forza Motorsport (2023) est la campagne solo repensée appelée Builder's Cup. Cette campagne propose une variété d'événements thématiques où les joueurs peuvent progresser en apprenant les tenants et les aboutissants de la voiture de leur choix, en configurant les paramètres et la difficulté, en affrontant une IA améliorée et en améliorant ou en réglant leur véhicule.

Lors de l'événement de prévisualisation, les joueurs ont eu l'occasion d'essayer différentes voitures et de voir par eux-mêmes comment chaque véhicule avait son propre niveau de voiture distinct. Plus les joueurs couraient avec une voiture spécifique, plus ils gagnaient d'XP, ce qui leur permettait d'améliorer leur voiture et de débloquer des améliorations.

Forza Motorsport (2023) vise à offrir une expérience de course profonde et immersive, où les joueurs peuvent véritablement se connecter avec les voitures qu'ils conduisent. Avec ses graphismes époustouflants, son IA améliorée et son souci du détail, ce jeu est sur le point de devenir l'un des meilleurs jeux de course sur la plateforme Xbox.

Sources : Musée automobile Petersen, studios Turn 10