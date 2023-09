Epic Games publie la mise à jour 4.01 de Fortnite avec My Hero Academia

Epic Games a lancé la mise à jour 4.01 de Fortnite, également connue sous le nom de suppression de contenu v26.10. La mise à jour introduit de nouvelles fonctionnalités et éléments inspirés de My Hero Academia. Les joueurs peuvent désormais incarner Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima et Mina Ashido. Ces personnages sont disponibles dans la boutique d'objets, et les joueurs peuvent également exercer les pouvoirs de glace de Todoroki en utilisant l'objet Ice Wall trouvé sur l'île.

L'objet Ice Wall permet aux joueurs d'invoquer des boucliers glaciaires à des fins de défense et d'attaque. Il peut protéger les joueurs et leur groupe du danger et peut être placé stratégiquement pour repousser les adversaires. Le Mur de Glace sera disponible jusqu'à la fin de la saison, laissant suffisamment de temps aux joueurs pour maîtriser ses capacités.

En plus du mur de glace de Todoroki, les joueurs peuvent également utiliser la capacité Smash de Deku, qui permet d'abattre les ennemis d'un seul coup sur la carte. Deku's Smash peut être obtenu auprès de All Might Supply Drops et sera disponible jusqu'à la mise à jour v26.20.

Terminer les quêtes liées à My Hero Academia récompensera les joueurs avec des points d'expérience. En accomplissant six quêtes, les joueurs peuvent instantanément passer au niveau supérieur. Trois tenues de héros en formation d'UA High School, dont Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima et Mina Ashido, sont désormais disponibles dans la boutique d'objets.

D'autres ajouts dans la mise à jour v26.10 incluent le retour de l'objet Pizza Party, qui restaure la santé et le bouclier, et l'introduction de nouvelles augmentations telles que le Reckless SMG Reload. Des styles de super niveau ont également été ajoutés en tant que récompenses bonus pour les joueurs qui progressent au-delà du niveau de saison 100.

La mise à jour inclut également des corrections de bugs et des améliorations. Notamment, la magnifique émoticône « Arc » est revenue dans les casiers des propriétaires, dépensant des barres en relançant les augmentations de réalité, progressant désormais dans les quêtes, et les objectifs de progression des médailles de survivant ne restent plus bloqués.

Ces détails sont basés sur du contenu dataminé, qui comprend les skins attendus, les mythiques, les nouveaux styles d'édition et d'autres ajouts au jeu.

