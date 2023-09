Le patron de Fortnite, Donald Mustard, annonce sa retraite après 25 ans dans l'industrie des jeux

Donald Mustard, directeur de la création chez Epic Games et cerveau derrière le phénomène mondial du jeu Fortnite, a annoncé sa retraite après une illustre carrière de 25 ans dans l'industrie du jeu vidéo. Mustard a été reconnu pour la première fois lorsqu'il a cofondé Chair Entertainment en 2005, le studio derrière des jeux à succès comme Shadow Complex et Infinity Blade. En 2008, Chair a été rachetée par Epic Games et Mustard a finalement accédé au poste de directeur de la création en 2016.

Dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux, Mustard a exprimé sa gratitude pour l'incroyable parcours qu'il a vécu tout au long de sa carrière. Il a remercié ses collègues et le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, pour leur soutien et leur collaboration. Mustard a réfléchi aux diverses réalisations qu'il a accomplies, depuis la création de jeux comme Advent Rising et Undertow jusqu'à faire partie de l'équipe qui a façonné le succès de Fortnite.

Alors que Mustard fait ses adieux à son rôle chez Epic Games, il a exprimé sa fierté quant à la capacité de l'entreprise à apporter joie et plaisir à la communauté Fortnite. Il a mentionné des moments emblématiques tels que le lancement du Battle Bus, l'ouverture du ciel par une fusée et la danse avec des amis après une Victory Royale. Mustard a assuré aux fans que l’avenir de Fortnite est entre de bonnes mains et a déclaré que les équipes travaillaient sur « des choses énormes, à couper le souffle et incroyables ».

Après sa retraite, Mustard a hâte de passer du temps de qualité avec sa femme et sa famille. Il a exprimé son enthousiasme à l’idée de continuer à être un joueur et de profiter de l’avenir de Fortnite aux côtés de la communauté qu’il a contribué à créer.

