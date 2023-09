Mihira AI de Raja Koduri vise à amener l'IA au grand public

Raja Koduri, fondateur de Mihira AI et ancien architecte en chef d'Intel, a fondé une startup d'intelligence artificielle qui cherche à rendre l'IA accessible et abordable, notamment dans le domaine des effets visuels dans les films. Koduri, un concepteur de puces à succès, vise à utiliser l'IA pour faire de chaque artiste un « super-artiste » en formant des milliers d'artistes en Inde aux nouveaux outils et technologies. L’objectif est de créer des spectacles visuels comparables à ceux de « Game of Thrones », mais à une fraction du coût. Koduri souhaite réduire le budget consacré à la création de films comme « Avatar », qui coûte environ 400 millions de dollars, à seulement 10 millions de dollars avec l'aide de l'IA.

Cependant, les ambitions de Koduri ne s'arrêtent pas à l'industrie cinématographique. Il souhaite également amener l'IA dans les régions reculées de l'Inde en installant des centres de données dans un rayon de 100 kilomètres, rendant ainsi l'infrastructure informatique accessible à un plus grand nombre de personnes. Il estime que pour que l’Inde devienne un leader technologique, elle doit investir dans la meilleure infrastructure informatique. Même si le coût de la mise en place de nombreux centres de données peut sembler intimidant, Koduri est convaincu que l'Inde peut y parvenir en tirant parti de ses capacités de fabrication et en ramenant les coûts à quelques milliards de dollars.

Koduri relève également le défi consistant à attirer les meilleurs ingénieurs en puces et en IA pour travailler en Inde. Il estime que l’argent n’est pas le facteur décisif, mais plutôt la passion collective et l’écosystème que l’Inde peut offrir. La construction d'un écosystème solide, similaire à celui de la Silicon Valley et d'autres pôles technologiques, encouragera les ingénieurs talentueux à rentrer chez eux et à contribuer à l'industrie indienne des puces et de l'IA.

Pour corriger la tendance selon laquelle les startups de conception de puces en Inde deviennent principalement des sociétés de services, Koduri souligne l'importance de se concentrer sur le développement fondamental de la propriété intellectuelle (PI). Les startups devraient viser à créer des produits qui répondent aux problèmes des utilisateurs finaux, que ce soit dans le domaine des jeux, de l'IA, des smartphones ou d'autres domaines. Koduri estime qu’avec le soutien et la mentalité appropriés, l’Inde peut favoriser une culture de développement de la propriété intellectuelle.

Dans l’ensemble, Koduri est optimiste quant au potentiel de l’Inde dans le domaine des puces et de l’IA. Il a conseillé et encouragé plusieurs startups de puces dans le pays, notamment une société de conception d'emballages appelée Infinipack. En réponse à l'idée selon laquelle un packaging avancé peut produire des puces plus efficaces après la « mort » de la loi de Moore, Koduri nous rappelle que l'essence de la loi de Moore était le doublement des performances des puces tous les deux ans. Même si ce n’est peut-être plus le cas, il maintient que le progrès technologique est encore possible.

