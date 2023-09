Présentation de la Xbox Mastercard : gagnez des points pour votre expérience de jeu

Microsoft a dévoilé sa dernière offre destinée aux joueurs : la Xbox Mastercard. Cette nouvelle carte de crédit permet à ses titulaires de gagner des points sur leurs achats, qui peuvent être échangés contre des jeux et des modules complémentaires dans le Microsoft Store. La carte sera initialement disponible exclusivement pour les membres du programme Xbox Insider aux États-Unis, à partir du 21 septembre, avant de devenir accessible à tous les utilisateurs Xbox basés aux États-Unis l'année prochaine.

La Xbox Mastercard est le résultat d'un partenariat entre Microsoft et Barclays. Comme prévu, la carte vise à inciter les utilisateurs à acheter du contenu Xbox. Pour chaque dollar dépensé en achats quotidiens, les titulaires de carte recevront un point de récompense. Cependant, le taux de points de récompense passe à cinq points par dollar dépensé sur le Microsoft Store. De plus, les achats effectués via certains services de streaming et de restauration, tels que Netflix, DoorDash et Grubhub, rapporteront trois points par dollar.

Chaque point de récompense est évalué à un centime lorsqu'il est échangé contre des jeux et des modules complémentaires Xbox. Cela signifie que si vous dépensez 1,000 10 $ en achats standard avec la carte, vous gagnerez l'équivalent de XNUMX $ de points à utiliser pour de nouveaux jeux. La carte sera disponible dans cinq modèles différents et les utilisateurs pourront la personnaliser avec leur Xbox Gamertag.

En termes de fonctionnalités, la Xbox Mastercard prend en charge les paiements sans contact et les portefeuilles numériques. Les titulaires de carte auront également accès gratuitement à leur pointage de crédit FICO. Le taux annuel effectif global (TAEG) de la carte peut varier de 20.99 % à 31.99 %, selon les résultats d'une vérification de crédit.

Pour inciter les utilisateurs à s'inscrire et à utiliser la carte, Microsoft propose quelques avantages supplémentaires. Les titulaires de carte recevront un bonus de 5,000 50 points de carte (équivalent à XNUMX $) après avoir effectué leur premier achat. De plus, les membres bénéficieront gratuitement de trois mois de Xbox Game Pass Ultimate après avoir utilisé la Mastercard pour la première fois. Cet abonnement peut même être transféré à un ami si le titulaire de la carte est déjà abonné.

Dans l’ensemble, la Xbox Mastercard vise à améliorer l’expérience de jeu des utilisateurs Xbox en les récompensant pour leurs achats. Avec son système de points de récompense attractif et ses bonus exclusifs, cette carte de crédit séduira à coup sûr les joueurs passionnés.

Sources:

- Microsoft

– Barclays