Les conducteurs du Ford F-150 Lightning peuvent désormais utiliser Apple Maps pour la navigation EV

Les propriétaires de camions électriques Ford F-150 Lightning ont désormais la possibilité de naviguer à l'aide d'Apple Maps et de recevoir des conseils sur les endroits où recharger en cours de route. Cette fonctionnalité a été récemment divulguée dans une communication envoyée par les concessionnaires Ford, indiquant que tous les propriétaires de Lightning auraient accès à la fonctionnalité Apple Maps. Cependant, il nécessite Apple iOS 15.4 ou version ultérieure et Ford Power-Up 6.3.0 ou version ultérieure.

Bien que le guidage Apple Maps EV ne soit pas nouveau pour les véhicules électriques Ford, il s’agit d’une première pour le modèle F-150 Lightning. Auparavant, il était disponible dans la Ford Mustang Mach-E, couvrant les modèles de 2022 et 2023, ainsi que certains modèles plus anciens selon la version logicielle du système d'infodivertissement.

Ford a expliqué qu'Apple Maps utilise les données de l'iPhone pour lire les informations sur le véhicule et la batterie lorsqu'il est connecté à CarPlay, ajoutant des chargeurs au voyage si nécessaire. Green Car Reports n'a pas encore testé la fonctionnalité d'arrêt de charge d'Apple Maps par rapport aux fonctionnalités de navigation natives de Ford et au réseau de recharge BlueOval.

D'autres constructeurs automobiles, tels que Porsche, ont intégré Apple Maps dans leurs véhicules électriques pour suivre la consommation d'énergie et adapter les itinéraires en fonction des changements d'altitude et d'autres facteurs. BMW a été la première marque à activer cette fonctionnalité dans un véhicule électrique du marché américain, la BMW i2022 4.

Google inclut également des chargeurs de voiture électrique dans son système de navigation, offrant des estimations de l'état de charge et de l'autonomie pour certains modèles de véhicules électriques. Ford souligne que son système de navigation natif offre des fonctionnalités supplémentaires non proposées via Apple Maps, telles que la disponibilité des bornes de recharge, les détails de paiement liés à un identifiant unique du véhicule et des informations sur le réseau de recharge BlueOval de Ford.

En plus de l'intégration d'Apple Maps, Ford introduit une fonction Charge Assist qui permet aux conducteurs de rechercher, de démarrer et de payer les bornes de recharge publiques à l'aide de l'écran du système d'infodivertissement. Cela élimine le besoin d'applications distinctes comme FordPass ou l'application du réseau de recharge.

Dans l'ensemble, Ford étend les capacités du F-150 Lightning pour offrir une expérience fluide et pratique aux conducteurs de véhicules électriques, qu'ils préfèrent utiliser Apple Maps ou le système de navigation natif de Ford.

