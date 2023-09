WWOO-LD Boston deviendra le premier diffuseur de télévision américain 5G OTA

WWOO-LD Boston est sur le point d'entrer dans l'histoire en tant que premier diffuseur américain à proposer une diffusion télévisée en direct (OTA) en 5G. La société a déposé une demande de licence expérimentale auprès de la Federal Communications Commission et prévoit de commencer la diffusion 5G le mercredi 13 septembre 2023.

Cette décision intervient alors que les progrès technologiques et la demande croissante de vidéo et de données sur les appareils mobiles créent un environnement idéal pour tester et développer la diffusion 5G. WWOO-LD remercie les efforts de « SuperFrank » Copsidas, le fondateur de la Low Power TV Broadcasters Association et du XGen Network, pour avoir rendu cette étape possible.

Bien qu'elle soit encore en test, la diffusion 24G 7h/5 et 5j/XNUMX de WWOO-LD ouvrira la voie aux futurs coupe-câbles pour profiter des avantages de ce service. En utilisant un « modèle un-à-plusieurs », la diffusion XNUMXG vise à réduire la congestion et les embouteillages causés par le modèle un-à-un utilisé pour envoyer des données et des vidéos aux appareils connectés.

L’un des avantages de la diffusion 5G est sa capacité à fonctionner avec des tours plus basses et une puissance inférieure par rapport à la diffusion traditionnelle à pleine puissance. De plus, aucune interférence n’a été signalée lors des tests. Il convient de noter qu'environ 75 pour cent de tous les radiodiffuseurs aux États-Unis utilisent des stations de faible puissance.

Preston Padden, directeur stratégique de la Low Power TV Broadcasters Association, souligne la valeur de la diffusion 5G dans divers scénarios. Non seulement cela peut répondre aux frustrations ressenties lorsque l’on essaie de regarder un match sur un téléphone dans un stade bondé, mais cela ouvre également des possibilités d’apprentissage à distance, de vidéo cryptée haute définition pour les premiers intervenants et de connexion dans les zones dépourvues d’accès à Internet.

Cette mesure prise par WWOO-LD Boston marque une étape importante dans l'évolution de la radiodiffusion aux États-Unis et ouvre la voie à l'intégration de la technologie 5G dans le paysage médiatique.

Source : Cord Cutters News, Association des diffuseurs de télévision à faible puissance