Nouvelles campagnes et objets de collection pour les membres PlayStation Stars en septembre

Attention aux membres PlayStation Stars ! Septembre apporte de nouvelles campagnes et objets de collection passionnants dont vous pourrez profiter. Préparez-vous à relever de nouveaux défis, gagnez des récompenses et enrichissez vos objets de collection numériques. Restez connecté sur l'application PlayStation tout au long du mois pour plus de mises à jour.

L'un des points forts de ce mois-ci est la campagne PlayStation & You : Wireless Keyboard. Si vous étiez un ancien propriétaire du clavier sans fil PS3, votre fidélité est sur le point d'être récompensée. En participant à cette campagne, vous pouvez débloquer un objet de collection numérique exclusif : le clavier sans fil PS3 classique. Lancez simplement la campagne et cette pièce nostalgique rejoindra votre collection d'objets de collection numériques.

Pour les membres Extra et Premium/Deluxe de PlayStation Plus, le catalogue de jeux propose une large sélection de jeux parmi lesquels choisir. Chaque mois, le catalogue est actualisé avec de nouveaux ajouts. En septembre, nous vous recommandons d'essayer certains titres incontournables du Japon, tels que Dynasty Warriors 9, Lost Judgement, Devil May Cry 5, Death Stranding et Ghostwire : Tokyo. En jouant à l’un de ces jeux, vous pouvez gagner 50 points.

N'oubliez pas la campagne de jeux mensuelle PlayStation Plus. Ce mois-ci, les membres PlayStation Plus ont la possibilité de gagner 50 points en jouant à l'un des jeux mensuels de septembre. Assurez-vous de consulter les jeux annoncés pour ce mois-ci pour profiter pleinement de cette campagne.

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de participer, la campagne Hard Game Club pour Cuphead est toujours disponible jusqu'au 14 octobre. Gagnez le trophée « Une journée à la foire » pour débloquer l'objet de collection numérique Cuphead Hard Game Club. Et si vous avez déjà remporté ce trophée, lancez simplement la campagne et jouez à n'importe quel jeu PS4 ou PS5 pour recevoir le ballon Hard Game Club.

N'oubliez pas d'explorer la section Récompenses PlayStation Store de votre catalogue PlayStation Stars Rewards. Ici, vous pouvez échanger vos points contre une variété de jeux incroyables. Quelques exemples de jeux qui vous attendent incluent Cuphead, Moss et Dredge.

Si vous n'êtes pas déjà membre PlayStation Stars, c'est le moment idéal pour vous inscrire. Apprenez-en davantage sur les PlayStation Stars et inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Veuillez noter que la campagne PS Stars n'est pas disponible en Indonésie.

Définitions:

– Objets de collection numériques : objets qui peuvent être collectés et stockés numériquement, souvent utilisés comme forme de monnaie virtuelle ou pour enrichir la collection numérique d'un utilisateur.

– PlayStation Plus : un service d'abonnement pour les utilisateurs de PlayStation qui offre divers avantages, notamment des jeux mensuels gratuits, des remises exclusives et un accès multijoueur en ligne.

– PlayStation Stars : un programme de récompenses pour les utilisateurs de PlayStation où les membres peuvent gagner des points et débloquer des récompenses exclusives.

