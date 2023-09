Date de sortie de Football Manager 2024 annoncée

By

Sega a révélé que Football Manager 2024 sortira le 6 novembre. Le jeu sera disponible sur diverses plateformes, notamment PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S et smartphones. Il s'agira du 20e opus de la série Football Manager et du premier jeu de la série à être lancé au Japon.

Une caractéristique importante de FM24 est sa disponibilité sur Xbox Game Pass au lancement pour les utilisateurs PC et Xbox Series X/S. De plus, Football Manager 2024 Mobile sera accessible via Netflix, suite à l'inclusion de FM23 Touch sur Apple Arcade.

Sports Interactive, l'équipe de développement derrière le jeu, a exprimé son enthousiasme concernant la sortie au Japon et l'introduction de la prise en charge de la langue japonaise. Ceci, combiné à l’intégration du jeu dans Netflix, qui compte une large base d’abonnés de plus de 230 millions de personnes dans le monde, représente une opportunité significative pour la communauté des joueurs de Football Manager de se développer encore davantage.

Les précommandes pour Football Manager 2024 sont actuellement ouvertes, offrant une réduction de 10 % jusqu'au jour du lancement officiel. La précommande donne également accès à une période d'accès anticipé pour les joueurs PC/Mac environ deux semaines avant la sortie du jeu.

Il convient de noter que Football Manager 2024 devrait être le dernier opus avant une refonte majeure qui aura lieu l'année prochaine avec FM25. Dans une interview avec Eurogamer, Miles Jacobson, le patron de Sports Interactive, a exprimé sa déception personnelle face au précédent opus de la série, malgré son immense popularité.

Sources:

- Eurogamer

- Sega

Définitions:

– Xbox Game Pass : Un service d'abonnement proposé par Microsoft qui donne accès à une bibliothèque de jeux moyennant un abonnement mensuel.

– Accès anticipé : période précédant la sortie officielle d’un jeu pendant laquelle les joueurs peuvent accéder et jouer au jeu alors qu’il est encore en développement ou en test.