Football Manager 2024 Mobile arrive sur les jeux Netflix en novembre

Football Manager, la populaire série de jeux vidéo de SEGA, fera ses débuts sur mobile sur Netflix Games en novembre 2023. La prochaine version, intitulée « Football Manager 2024 Mobile », est saluée comme l'édition la plus complète à ce jour et permet aux joueurs d'assembler un équipe de footballeurs de différentes ligues.

Le jeu sortira simultanément sur mobile aux côtés des éditions boîte et numérique pour les principales consoles et plates-formes PC telles que Steam, Epic Games et Xbox Game Pass. Les progrès précédents de l’édition 2023 de Football Manager peuvent être transférés vers la nouvelle version, mais un abonnement Netflix sera requis pour jouer.

Il est à noter que Football Manager 2024 Mobile, comme tous les autres jeux sur Netflix (74 titres au total), ne contiendra aucune publicité ni microtransaction. Dans un article de blog officiel, Netflix souligne sa portée mondiale et sa base de membres comme raisons du déplacement du jeu sur sa plate-forme, permettant à plus de joueurs d'accéder au jeu que jamais auparavant.

Pour télécharger Football Manager 2024 Mobile, les joueurs existants disposant d’un abonnement Netflix peuvent trouver et installer le jeu via l’application mobile Netflix dès sa sortie. Il sera situé dans une ligne dédiée aux Jeux sur les téléphones Apple et dans un onglet Jeux distinct sur les appareils Android. Cependant, le jeu ne sera pas disponible via l'application Netflix sur les PC, téléviseurs et consoles de jeux.

Cette collaboration entre SEGA et Netflix marque leur deuxième jeu ensemble, après la sortie de Sonic Prime Dash plus tôt cette année. De plus amples détails sur la version Netflix de Football Manager seront révélés fin octobre.

À l'approche de la date de sortie, les joueurs et les fans de Football Manager peuvent anticiper la nouvelle expérience mobile sur Netflix Games, élargissant ainsi la portée du populaire jeu de simulation de gestion de football à un public plus large.

Sources:

– Article du blog sur les jeux Netflix

– SÉGA