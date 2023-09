Vente Flipkart Mobiles Bonanza : bonnes affaires sur les smartphones

Flipkart organise actuellement une vente Mobiles Bonanza où les clients peuvent trouver des offres et des réductions incroyables sur une variété de smartphones, y compris des modèles populaires tels que l'iPhone 14, Realme 11 Pro, Redmi Note 12 Pro et Nothing Phone 1. Cette vente de sept jours a commencé le 3 septembre et se poursuivra jusqu'au 9 septembre.

Lors de cette vente, Flipkart propose non seulement des remises mais également des offres bancaires, des remises basées sur le paiement, des options EMI sans frais et des offres d'échange sur certains smartphones. Les clients peuvent profiter de ces offres pour acheter les téléphones de leur choix à des prix plus abordables.

Dans la vente Mobiles Bonanza en cours, l’iPhone 14 est coté à Rs. 68,999. 79,900 11, en baisse par rapport à son prix initial de Rs. 5 22,999. 23,999 12. Le Realme 5 Pro 19,499G est disponible pour Rs. 24,999. 1 28,999, au lieu de Rs. 33,999 XNUMX. Le Redmi Note XNUMX Pro XNUMXG peut être acheté à un prix initial de Rs. XNUMX. XNUMX XNUMX, contre Rs. XNUMX XNUMX. XNUMX XNUMX. De plus, le Nothing Phone XNUMX est répertorié pour Rs. XNUMX. XNUMX XNUMX, réduit par rapport à son prix initial de Rs. XNUMX XNUMX.

Cependant, si vous manquez cette vente, ne vous inquiétez pas ! Flipkart propose plusieurs ventes à venir auxquelles vous pouvez vous attendre. En octobre, la vente annuelle Big Billion Days devrait débuter le 3 octobre et pourrait durer jusqu'au 10 octobre. Cette vente offre généralement des remises importantes sur les appareils électroniques, les accessoires et les téléviseurs. De plus, Flipkart pourrait organiser une vente Big Dussehra du 20 au 24 octobre, offrant jusqu'à 80 % de réduction sur divers produits.

À l'approche du mois de novembre, Flipkart organisera probablement une vente Big Diwali du 1er au 6 novembre, suivie de la vente Flipkart Mobile Bonanza du 8 au 14 novembre, qui proposera des offres exclusives et des réductions sur les smartphones. De plus, il y aura une vente Grand Gadgets Days du 18 au 24 novembre et une vente Grand Home Appliances du 24 au 28 novembre. Les dernières semaines de novembre pourraient également voir la vente Best Of Season, la vente Grand Gadget Days et Black Vente du vendredi sur Flipkart.

En décembre, préparez-vous pour la vente de fin de saison Flipkart du 7 décembre au 12 décembre, la vente Big Saving Days du 16 décembre au 21 décembre, l'édition de Noël de la vente de fin de saison Flipkart du 22 décembre au 25 décembre et le Vente de fin d'année du 24 décembre au 31 décembre. Flipkart peut également organiser la vente Grand Gadgets Days au cours des trois derniers jours de l'année.

Lors de ces prochaines ventes, Flipkart prévoit de collaborer avec diverses institutions financières pour offrir des remises en argent, des points de récompense et des réductions aux clients, garantissant ainsi qu'ils peuvent économiser encore plus lors de leurs achats en ligne.

Sources:

– Flipkart : Mobiles Bonanza Sale : découvrez les meilleures offres sur les smartphones

– Flipkart : Liste des événements de vente à venir