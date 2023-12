Les fibres d'hydrogel flexibles permettent un contrôle optogénétique des nerfs pour soulager la douleur chez la souris

By

Des fibres optiques souples et implantables à base d'hydrogel ont été développées par des chercheurs américains, révolutionnant les études optogénétiques. Ces fibres flexibles peuvent être utilisées pour étudier les douleurs nerveuses et les troubles des nerfs périphériques sur des modèles animaux, contribuant ainsi au développement de nouveaux traitements.

La douleur des nerfs périphériques affecte les individus lorsque les nerfs extérieurs au cerveau et à la moelle épinière sont endommagés. En plus de la douleur physique, les symptômes peuvent inclure des picotements et des engourdissements dans les membres affectés. On estime que 2.4 % des personnes dans le monde vivent avec une forme de neuropathie périphérique.

L'optogénétique est une technique dans laquelle les nerfs, principalement chez des modèles animaux, sont génétiquement modifiés pour répondre à la lumière. En manipulant les nerfs à l’aide de la lumière, les chercheurs peuvent mieux comprendre leur fonctionnement et leurs interactions avec leur environnement. L'optogénétique a été utilisée pour étudier divers troubles cérébraux, notamment ceux affectant l'humeur, le sommeil, la dépendance et la maladie de Parkinson. Il a également contribué au développement de thérapies ciblées pour ces pathologies.

Cependant, les études optogénétiques se sont principalement limitées au cerveau en raison du manque de récepteurs de la douleur et du mouvement limité des tissus. Les nerfs périphériques subissent un mouvement constant des muscles et des tissus environnants, ce qui rend les implants optogénétiques traditionnels peu pratiques et risqués.

Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont développé des fibres douces, extensibles et transparentes à base d'hydrogel. Ces fibres sont constituées de polymères biocompatibles et d’eau, créant un matériau gélatineux avec des cristaux de polymère à l’échelle nanométrique. En implantant ces fibres chez des souris génétiquement modifiées pour répondre à la lumière bleue et jaune, les chercheurs ont découvert que les souris ressentaient beaucoup moins de douleur lorsqu'elles étaient exposées à la lumière laser jaune à travers les fibres.

Les fibres flexibles sont restées intactes et fonctionnelles même après deux mois de mouvement constant, surmontant ainsi les limites des implants optogénétiques rigides. Cette percée permet des études plus précises des troubles des nerfs périphériques dans des conditions dynamiques et naturelles.

La technologie des fibres développée par les chercheurs permet non seulement d’étudier les maladies des nerfs périphériques, mais présente également un potentiel d’utilisation dans les organes mobiles comme le cœur et le système gastro-intestinal.

Source : Méthodes naturelles