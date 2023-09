Sommet communautaire Amérique du Nord : Favoriser le succès de la transformation numérique

Le succès des projets de transformation numérique est souvent entravé par des stratégies numériques mal développées, un manque d’alignement sur les choix technologiques et une adoption limitée par les utilisateurs de nouveaux systèmes et processus. Ces observations sont étayées par des études de recherche tierces réalisées par des sociétés comme Deloitte. Pour relever ces défis, des experts du secteur tels que le CIO Kenny Mullican, l'animateur du rapport AE Index Toni Witt et le fondateur de Cloud Wars Bob Evans participent au Community Summit North America. Cet événement, prévu du 15 au 20 octobre à Charlotte, en Caroline du Nord, est reconnu comme le plus grand programme indépendant d'innovation, de formation et d'éducation dans le domaine des applications Microsoft Business.

Community Summit North America propose un programme complet qui comprend plus de 500 sessions sur des sujets tels que l'intelligence artificielle (IA), Dynamics, Dynamics 365 et Power Platform. Les participants peuvent également profiter de plus de 30 cours pratiques de l'Académie et recevoir une aide en personne dans les services d'assistance de Tech Medic. De plus, l'événement présente un large éventail d'éditeurs de logiciels indépendants, de consultants et d'intégrateurs de systèmes sur le salon, fournissant des informations et des solutions précieuses.

Au cours de l'événement, Bob Evans prendra la parole pour discuter de la position de Microsoft en tant qu'entreprise la mieux classée sur sa liste Cloud Wars Top 10. Avec plus de 4,000 XNUMX professionnels des technologies d'entreprise présents, représentant des organisations de taille moyenne et d'entreprise, Summit NA offre une opportunité unique aux individus et aux équipes de recevoir une formation et un enseignement approfondis qui peuvent être appliqués directement à leurs initiatives de transformation numérique. Cette expérience d'apprentissage concentrée permet aux participants d'accélérer leur parcours en seulement cinq jours.

L'impact de l'événement est évident dans le témoignage du DSI d'une entreprise manufacturière, qui a souligné le retour sur investissement obtenu en envoyant son équipe au Community Summit North America. Alors que l'entreprise a récemment migré vers l'ERP D365 Finance, Operations et Supply Chain Cloud, ses collègues informatiques et financiers souhaitent recueillir des conseils, des didacticiels et des informations pratiques qui accéléreront la réalisation de leurs objectifs de transformation numérique.

Community Summit North America se distingue comme la conférence d'utilisateurs indépendante la plus ancienne pour l'écosystème d'applications commerciales Microsoft. En mettant l'accent sur l'offre de conseils pratiques et d'orientations concrètes, l'événement est créé « Pour les utilisateurs, par les utilisateurs ». Rejoignez des experts et des praticiens du secteur au Community Summit North America pour mieux comprendre comment tirer parti des applications Microsoft Business pour atteindre les objectifs de transformation numérique de votre entreprise.

