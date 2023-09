La répression chinoise de l'utilisation de l'iPhone fait perdre à Apple une valeur marchande

By

Apple a vu sa valeur marchande diminuer de 200 milliards de dollars en raison des craintes que la Chine ne réprime l'utilisation de l'iPhone par les responsables gouvernementaux. Cette nouvelle intervient avant le lancement par Apple de son dernier smartphone, qui devrait aider l'entreprise à dépasser Samsung en tant que plus grand fabricant de smartphones en volume. Cependant, les restrictions annoncées sur les iPhones du gouvernement à Pékin et la résurgence de Huawei posent des défis importants à Apple sur le marché chinois. La Chine représente environ un cinquième du chiffre d'affaires d'Apple.

L'incertitude entourant le sort d'Apple en Chine a fait chuter ses actions d'environ 6 % au cours des deux derniers jours. Les investisseurs s'inquiètent de l'impact de ces restrictions sur les performances futures de l'entreprise. La Chine est un marché crucial pour Apple, et tout obstacle auquel elle est confrontée dans le pays pourrait avoir un impact significatif sur son succès global.

Les restrictions imposées par la Chine sur les iPhones gouvernementaux, associées au déclin de la part de marché d'Apple, ont relancé la concurrence entre Apple et Huawei. La résurgence de Huawei menace d'éclipser les réalisations d'Apple et de remettre en question sa position de marque leader de smartphones.

Outre les défis d'Apple en Chine, il y a d'autres événements d'actualité clés à surveiller. Le Japon publiera ses chiffres révisés de croissance du PIB pour le deuxième trimestre et l'Inde accueillera le sommet du G20, auquel participeront des dirigeants mondiaux tels que le président américain Joe Biden. L'élection présidentielle aux Maldives et les célébrations du 75e anniversaire de la Corée du Nord sont également des événements géopolitiques remarquables.

Il est crucial pour Apple de relever efficacement ces défis en Chine afin de maintenir sa position sur le marché mondial des smartphones. L'évolution des restrictions chinoises sur l'utilisation de l'iPhone et la concurrence entre Apple et Huawei continueront d'avoir un impact sur la valeur marchande et la réputation d'Apple.

