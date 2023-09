Le nouveau microscope de l'ALBA génère des recherches publiées en seulement six mois

Le Centre commun de microscopie électronique de l'ALBA a récemment publié son premier article de recherche dans le Journal of the American Chemical Society, six mois seulement après son inauguration. L'article présente des données et des images obtenues avec le microscope EM02-METCAM, le premier du genre en Espagne. L'EM02-METCAM est un microscope électronique à transmission à balayage monochromatique et à double aberration corrigée qui permet l'inspection à résolution atomique des structures cristallines et des configurations électroniques des matériaux.

Les chercheurs sont impatients d’utiliser le microscope pour mieux comprendre les phénomènes chimiques et physiques et pour concevoir de nouveaux matériaux dotés de propriétés uniques. Le microscope METCAM a déjà prouvé ses capacités, atteignant des résolutions spatiales inférieures à 50 picomètres (pm) lorsqu'il fonctionne à 300 kiloélectrons volts (keV) et des résolutions inférieures à 100 pm à 60 keV. La résolution énergétique obtenue à 60 keV avec le monochromateur était de 13.6 électrons volts (eV).

La première étude menée avec le microscope METCAM s'est concentrée sur l'étude d'une famille de catalyseurs utilisés dans de nouveaux types de batteries. Le microscope a permis aux chercheurs de mieux comprendre la configuration géométrique, la composition et la structure électronique de ces catalyseurs, mettant ainsi en lumière les mécanismes de catalyse dans les batteries lithium-soufre.

Les données acquises sur la résolution atomique et la spectroscopie de perte d'énergie électronique fournies par le microscope METCAM ont permis aux chercheurs de caractériser la dépendance des catalyseurs spinelles à la configuration géométrique dans le processus de réaction de réduction du soufre. Ces connaissances servent de base au développement rationnel de catalyseurs améliorés et de batteries plus performantes.

Le succès du microscope METCAM a dépassé les attentes des chercheurs impliqués. Sa polyvalence en imagerie et en spectroscopie permet aux scientifiques d’acquérir des connaissances approfondies sur les matériaux.

La collaboration entre des installations de recherche, notamment l'Institut catalan de nanosciences et de nanotechnologies, le synchrotron ALBA, le Conseil national espagnol de la recherche, l'Institut des sciences des matériaux de Barcelone et l'Université autonome de Barcelone, a rendu possible l'acquisition de l'EM02-METCAM. Le projet a été cofinancé par le Fonds européen de développement régional avec le soutien du ministère de la Recherche et des Universités du gouvernement de Catalogne.

Dans l’ensemble, le JEMCA et ses microscopes de pointe, dont l’EM02-METCAM, sont très prometteurs pour générer des recherches précieuses et faire progresser la compréhension scientifique dans divers domaines.

Sources:

– Journal de la Société américaine de chimie

– CIN2/ALBA