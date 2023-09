Santa Cruz dévoile un eMTB léger : le Heckler SL

By

Santa Cruz a élargi sa gamme de vélos électriques avec l'ajout du Heckler SL, un eMTB léger alimenté par le moteur Ride 60 de Fazua et une batterie de 430 Wh. Avec un système relativement léger, le poids du vélo est maintenu dans la fourchette basse de 40 livres. La conception du cadre est plus mince que celle du modèle Heckler à pleine puissance de Santa Cruz, ce qui rend moins évident qu'il s'agit d'un eMTB.

Doté de roues mixtes, d'une fourche de 160 mm et d'un débattement arrière de 150 mm, le Heckler SL promet d'être un vélo polyvalent et performant. Santa Cruz affirme qu'il est « idéal pour s'évader rapidement et tirer le meilleur parti d'un trajet ». Le vélo est disponible en différentes tailles, du S au XXL, garantissant un bon ajustement aux cyclistes de différentes tailles.

Le Heckler SL dispose d'un cadre en carbone, avec des options pour des cadres de niveau C ou CC. Les cadres CC sont plus légers grâce à l'utilisation d'une qualité de carbone différente. L'écran du moteur Fazua Ride 60 est intégré dans le tube supérieur, fournissant des informations sur le mode de conduite et le niveau de la batterie. Le contrôleur du moteur est placé sur le côté gauche du guidon.

En termes de géométrie, le Heckler SL offre une gamme de numéros de portée et d'angles de tête en fonction de la taille et de la position de la puce à l'arrière de l'amortisseur. La longueur de la base varie selon chaque taille pour maintenir l'équilibre. Le vélo est équipé d'un support pour bouteille d'eau pleine grandeur à l'intérieur du triangle avant.

Le Heckler SL est disponible en différents kits de construction, avec des prix allant de 7,299 12,999 $ à XNUMX XNUMX $ US. Le vélo est équipé d'une combinaison de pneus Maxxis DHF / DHR II pour une bonne traction. Cependant, certains cyclistes peuvent préférer un pneu à carcasse plus résistante pour un soutien accru et des risques réduits de crevaisons.

En termes d'impressions de conduite, le Heckler SL offre une expérience de montée douce et silencieuse, en particulier dans les modes moteurs inférieurs. Le vélo offre une adhérence et une stabilité impressionnantes dans les descentes, tout en conservant de bonnes caractéristiques de saut. Comparé au Specialized Levo SL, le Heckler SL a une sensation plus orientée vers la descente.

Un inconvénient potentiel est le contrôleur en anneau du système Ride 60, qui peut sembler bon marché et nécessiter plusieurs pressions pour changer de mode. Cependant, le vélo propose trois modes de conduite : Breeze, River et Rocket, répondant à différentes préférences de conduite.

En résumé, le Heckler SL de Santa Cruz est un VTTAE léger qui offre polyvalence et performances sur une variété de terrains. Avec son design élégant, il n’est peut-être pas immédiatement évident qu’il s’agit d’un VTTAE. Les cyclistes peuvent s'attendre à une expérience de montée performante, à une traction et une stabilité impressionnantes dans les descentes, ainsi qu'à une sensation orientée vers la descente.