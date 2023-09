Trek dévoile son nouveau vélo tout-terrain Slash à pivot élevé

By

Trek a récemment publié la dernière version de son vélo tout-terrain à long débattement, le Slash, doté d'un cadre à pivot principal haut. La décision d'incorporer une conception à pivot élevé, similaire à celle trouvée sur le vélo de descente Session, vise à améliorer les performances et l'efficacité du pédalage.

Le Slash est disponible dans des options de cadre en carbone et en aluminium, avec des tailles de roues complètes de 29 pouces ou mixtes. Le cadre présente un débattement de 170 mm, avec une puce à bascule progressive pour ajuster la progression des chocs. La géométrie du Slash varie en fonction de la taille et de la taille des roues, avec des portées allant de 430 mm à 513 mm.

L'une des caractéristiques les plus remarquables du Slash est le système de stockage intégré BITS (Built-In-Tool System) de Trek, qui fournit un stockage sécurisé pour les outils et les pièces de rechange. Le cadre en carbone comprend également des couches de protection supplémentaires pour protéger contre les impacts de pierres et les dommages causés par les impacts.

En termes de conception de suspension, le Slash utilise le pivot de freinage actif de Trek, combiné à un pivot principal haut pour créer une trajectoire de roue vers l'arrière. Cette conception se traduit par une conduite plus douce sur des terrains accidentés et un meilleur équilibre à mesure que la suspension se comprime. Pour atténuer le rebond de la pédale, Trek a ajouté une roue folle à 19 dents et un rouleau de chaîne inférieur à la transmission.

Trek propose sept kits de construction différents pour le Slash, allant de 4,400 11,500 $ à XNUMX XNUMX $ US, s'adressant à un large éventail de cyclistes. De plus, le Slash est également disponible en option image uniquement.

Le nouveau Trek Slash représente l'engagement de la marque à créer un vélo tout-terrain performant et convivial, capable de gérer n'importe quel sentier avec facilité.

