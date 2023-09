First Advantage acquiert Infinite ID, fournisseur de technologie biométrique

First Advantage, un fournisseur de services de contrôle et de vérification des antécédents professionnels, a annoncé l'acquisition du fournisseur de technologie biométrique, Infinite ID, pour 41 millions de dollars en espèces. L'acquisition vise à étendre les offres de réseau et de vérification d'identité de First Advantage pour ses clients américains.

Infinite ID, dont le siège est à Hicksville, New York, est une société de portefeuille de la société d'investissement privée Enlightenment Capital. L'entreprise devrait générer plus de 10 millions de dollars de revenus annuels. Le fournisseur de technologie biométrique propose des outils d'identification et d'authentification pour divers secteurs, notamment la défense et le renseignement, la sécurité nationale, l'application de la loi, la sécurité des frontières, la réponse aux catastrophes et la gestion des urgences, ainsi que la sécurité des entreprises.

Le PDG de First Advantage, Scott Staples, a déclaré que le logiciel d'Infinite ID complète les offres RightID et Digital Identity Services existantes de l'entreprise. Cette acquisition est considérée comme une étape importante vers l'expansion du portefeuille de produits et du cœur de métier de First Advantage.

Avec cette acquisition, First Advantage vise à améliorer ses capacités à fournir des solutions technologiques biométriques avancées pour aider les employeurs à réduire les risques et à maintenir la conformité. L'authentification biométrique offre un haut niveau de sécurité en utilisant des caractéristiques physiques ou comportementales uniques, telles que les empreintes digitales, la reconnaissance faciale ou le balayage de l'iris, pour vérifier l'identité d'un individu.

Sources : Premier avantage, ID infini

