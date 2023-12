Célébrez la nouvelle année : comment les feux d'artifice affectent les oiseaux de manière inattendue

De nouvelles recherches ont dévoilé des résultats surprenants sur l'impact des feux d'artifice du Nouvel An sur les oiseaux. Des scientifiques de l'Université d'Amsterdam ont découvert que les grandes quantités de bruit et de lumière créées par les feux d'artifice à minuit sonnent énormément pour les oiseaux. Cette perturbation amène de nombreuses espèces d’oiseaux à prendre leur envol pendant des périodes inhabituellement longues, dépensant des quantités excessives d’énergie et les mettant en danger pendant l’une des périodes les plus froides de l’année.

L'étude a révélé que les oiseaux peuvent rester dans les airs jusqu'à une heure après le déclenchement des feux d'artifice du réveillon du Nouvel An, ce qui entraîne un épuisement physique et une période de récupération prolongée. Les chercheurs ont utilisé la technologie radar pour observer qu'il y avait environ 1,000 XNUMX fois plus d'oiseaux en vol pendant cette période par rapport aux autres nuits. Les oiseaux perçoivent le bruit et la lumière inattendus comme un signe de danger, déclenchant un état de panique et les incitant à prendre leur envol.

L’une des découvertes les plus surprenantes était la durée des vols. On a observé que les oiseaux restaient en l’air jusqu’à une heure, un temps de vol autrement observé uniquement pendant la migration. Ce vol prolongé exerce une pression importante sur les oiseaux, car ils ne sont pas physiologiquement préparés à des périodes de vol prolongées en hiver, lorsqu'ils ne migrent généralement pas.

De plus, les vols emmènent souvent les oiseaux vers des zones inconnues où ils n’ont jamais cherché de nourriture auparavant. Cela aggrave la perte d’énergie provoquée par les feux d’artifice, car les animaux mettent plus de temps à trouver de la nourriture dans des territoires inconnus. Les espèces d'oiseaux plus grandes, comme les oies, étaient souvent éloignées de leur base, affectant ainsi leur capacité à trouver des sources de nourriture adéquates.

Les effets négatifs des feux d’artifice sur les oiseaux mis en évidence dans cette étude nous rappellent brutalement l’impact plus large que les activités humaines peuvent avoir sur la faune. Les chercheurs recommandent aux décideurs politiques de limiter l’utilisation des feux d’artifice aux zones centralisées, minimisant ainsi la détresse généralisée causée aux oiseaux. En sensibilisant à ces enjeux, nous pouvons protéger et préserver les habitats naturels des oiseaux lors des périodes de célébration.