La fintech portugaise Rauva acquiert la banque numérique Banco Empresas Montepio pour 30 millions d'euros

Rauva, une super-application fintech portugaise, a annoncé son acquisition de la banque numérique Banco Empresas Montepio pour environ 30 millions d'euros. Cette décision devrait positionner Rauva pour une croissance à long terme et permettre le développement de nouveaux produits financiers adaptés aux petites et moyennes entreprises (PME), aux indépendants et aux entrepreneurs.

L'application Rauva, qui propose déjà des services de comptes numériques, de paiements, d'émission de cartes, de gestion des dépenses professionnelles et de comptabilité, vise à élargir son offre pour inclure de nouvelles solutions de crédit et d'autres produits. L'acquisition de Banco Empresas Montepio, une banque entièrement agréée, est considérée comme une étape importante dans l'ambition de Rauva de devenir une solution bancaire complète.

Fondée en 2022 par Jon Fath et Sam Mizrahi, Rauva a rapidement fait grandir son équipe jusqu'à près de 30 collaborateurs. La startup fintech a été sélectionnée par la banque centrale du Portugal, Banco de Portugal, pour participer à son programme FinLab et a été reconnue comme l'une des principales fintech émergentes.

Jon Fath, cofondateur et PDG de Rauva, s'est dit enthousiasmé par cette acquisition, soulignant les avantages à long terme qu'elle apporte. Il a mentionné que l'acquisition permet non seulement de gagner du temps, mais améliore également l'efficacité et l'évolutivité. Fath a souligné l'engagement de Rauva à fournir les meilleures solutions et services à ses clients, alors que l'entreprise s'efforce de devenir l'une des premières licornes du Portugal.

Le paysage bancaire numérique au Portugal connaît une croissance significative, avec près de 1.5 million de personnes utilisant déjà les néobanques. Cela fait du Portugal le quatrième plus grand marché néobancaire d’Europe, avec des projections indiquant que près d’un tiers de la population portugaise aura un compte néobancaire d’ici 2027.

L'acquisition de Banco Empresas Montepio par Rauva suit une tendance des sociétés de technologie financière à se développer par le biais d'acquisitions. La néobanque turque Papara a récemment acquis l'espagnol Rebellion, consolidant ainsi sa présence en Europe continentale et atteignant une valorisation d'un milliard de dollars. Papara a l'intention de poursuivre les acquisitions comme principale stratégie d'expansion dans toute l'Europe.

