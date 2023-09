Apple va présenter le bracelet Apple Watch FineWoven en remplacement du cuir

By

Apple s'apprête à dévoiler un nouveau matériau appelé FineWoven qui remplacera le cuir pour les coques d'iPhone et les bracelets Apple Watch. La décision d’abandonner les produits en cuir peut être une décision respectueuse de l’environnement, car la production de cuir a une empreinte carbone élevée. Cette décision devrait être officiellement annoncée lors de l'événement d'aujourd'hui, parallèlement à la sortie de la gamme iPhone 15 et des nouveaux modèles Apple Watch.

Les rumeurs précédentes selon lesquelles Apple aurait abandonné les étuis en cuir pour iPhone ont été confirmées. Au lieu du cuir, Apple utilisera un matériau en tissu tissé pour les prochaines coques iPhone 15. Des rapports provenant de sources fiables telles que UnclePan, DuanRui et MajinBu ont tous soutenu cette affirmation. Ce modèle de style tissé fabriqué à partir d'une alternative au cuir devrait offrir une alternative haut de gamme aux étuis en cuir.

Apple s'éloigne également du cuir pour ses bracelets Apple Watch. Dans cette optique, Hermès, partenaire de longue date d’Apple Watch, a supprimé de son site Web toutes les mentions des bracelets portables et compatibles. Cela suggère que l’abandon du cuir pourrait également être rapide pour l’Apple Watch.

Des images prototypes des prochains bracelets FineWoven Apple Watch ont été divulguées par un utilisateur de Twitter connu sous le nom de Kosutami, qui a déjà obtenu des prototypes de produits Apple. Ces avant-premières donnent un aperçu de ce que les clients peuvent attendre du nouveau tissu.

La décision d'Apple de remplacer le cuir par une option plus durable reflète l'engagement de l'entreprise en faveur de la responsabilité environnementale. Le matériau FineWoven est sur le point d’offrir aux utilisateurs une alternative élégante et écologique aux étuis en cuir pour iPhone et aux bracelets Apple Watch.

