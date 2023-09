Les fils de discussion d'Instagram présentent une fonctionnalité de recherche par mot clé

By

Threads d'Instagram, l'application de messagerie conçue pour éloigner les utilisateurs des réseaux sociaux concurrents, a introduit une nouvelle fonctionnalité de recherche par mot clé. Auparavant, les utilisateurs de Threads ne pouvaient rechercher que d'autres comptes, mais l'ajout de la recherche par mot clé leur permet désormais de rechercher des publications en fonction de termes spécifiques. La fonctionnalité est déployée en anglais et en espagnol dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en Argentine, en Inde et au Mexique. La nouvelle fonctionnalité de recherche est disponible à la fois sur la version mobile de Threads et sur le site Web, lancé en août.

La fonction de recherche par mot clé a été l'un des ajouts les plus demandés par les utilisateurs de Threads. La possibilité de rechercher des publications aligne désormais Threads avec d'autres réseaux sociaux tels que X (anciennement Twitter) et Bluesky, qui offrent déjà des fonctionnalités similaires. Pour accéder à la fonction de recherche, les utilisateurs peuvent sélectionner l'icône Rechercher et saisir leur mot-clé ou terme. Les résultats de la recherche afficheront les comptes ou les publications correspondants.

Depuis son lancement en juillet, Threads a attiré plus de 100 millions de nouveaux utilisateurs. Cependant, le nombre d'utilisateurs quotidiens actifs a commencé à diminuer après son pic du 7 juillet. Le 26 juillet, l'utilisation quotidienne avait chuté de 70 %, et entre le 7 juillet et le 7 août, le nombre d'utilisateurs a diminué de 79 %. Pour maintenir l'engagement des utilisateurs, Threads a travaillé sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités et l'amélioration de celles existantes. L’ajout récent de la recherche par mots-clés vise à reconquérir ou attirer de nouveaux utilisateurs.

Certaines fonctionnalités que les utilisateurs demandent toujours incluent un bouton d'édition, une fonction de messagerie directe et un système de hashtag. Le lancement du site Web en août a constitué une évolution importante puisque Threads n’était auparavant accessible que sous forme d’application mobile. Threads continue d'évoluer et d'apporter des modifications pour répondre aux demandes des utilisateurs et suivre le rythme des autres plateformes de médias sociaux.

Sources:

– Al Mosseri, responsable d'Instagram (pas d'URL)

– Données de la société d’intelligence de marché Sensor Tower (pas d’URL)

– Données de la société d’analyse Web Similarweb (pas d’URL)