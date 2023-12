La nouvelle frontière des antibiotiques : l’exploitation minière d’espèces disparues

By

Une approche révolutionnaire de la découverte des antibiotiques ramène les scientifiques à l’âge de pierre. Face à la montée de la résistance aux antimicrobiens, qui entraîne chaque année près de 5 millions de décès dans le monde, les chercheurs se tournent vers les espèces disparues pour trouver des solutions potentielles. Dirigée par César de la Fuente, pionnier de la bio-ingénierie, une équipe utilise l’intelligence artificielle pour extraire les informations génétiques de créatures telles que les Néandertaliens, les mammouths laineux et les paresseux géants.

Grâce à leurs recherches, les scientifiques ont identifié de petites molécules protéiques dotées de pouvoirs de lutte contre les bactéries qui pourraient inspirer de nouveaux médicaments pour lutter contre les infections chez l'homme. Ce travail révolutionnaire offre non seulement des solutions potentielles au problème urgent de la résistance aux antimicrobiens, mais élargit également la manière dont la découverte de médicaments est abordée.

En analysant l’ADN d’espèces disparues depuis longtemps, les chercheurs ont découvert de nouvelles séquences et de nouveaux types de molécules jamais trouvées dans les organismes vivants. Ces molécules offrent une opportunité unique de cibler les agents pathogènes à l’origine des problèmes actuels, car les bactéries n’y ont jamais été confrontées auparavant.

Bien que cette approche puisse sembler non conventionnelle, les experts s’accordent sur le fait que de nouvelles perspectives pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens sont absolument nécessaires. Michael Mahan, professeur à l'Université de Californie à Santa Barbara, estime qu'une approche multidimensionnelle est essentielle pour résoudre la crise des antibiotiques. Si regarder vers le passé peut fournir des solutions potentielles pour l’avenir, Mahan le soutient pleinement.

Traditionnellement, les antibiotiques proviennent de bactéries et de champignons présents dans le sol. Cependant, la surutilisation de ces médicaments a conduit à une résistance croissante. Les scientifiques explorent désormais des options alternatives, notamment les phages (virus qui mangent des bactéries) et les peptides antimicrobiens (AMP) produits par divers organismes. Les AMP ont un large éventail de propriétés antimicrobiennes et perturbent les membranes bactériennes sur plusieurs sites, ce qui rend la résistance aux médicaments moins probable.

Bien qu’il existe actuellement quelques antibiotiques à base de peptides utilisés en clinique, comme la colistine, qui est fabriquée à partir d’AMP à base de bactéries, la recherche de nouveaux AMP se poursuit. Étonnamment, des PAM prometteurs ont été découverts dans des sources inattendues, telles que des aiguilles de pin et le sang du dragon de Komodo.

L'utilisation de méthodes informatiques a fait partie intégrante de cette recherche. En entraînant un algorithme d’IA pour reconnaître une activité antimicrobienne potentielle dans des sites fragmentés de protéines humaines, les scientifiques ont pu identifier d’anciens homologues dotés de propriétés thérapeutiques potentielles.

Alors que la quête de nouveaux antibiotiques entraîne les scientifiques dans une expédition à travers le temps, le potentiel de découvertes révolutionnaires et de développement de médicaments innovants les attend. La fusion de l’ADN ancien avec la technologie moderne a ouvert une nouvelle frontière dans la lutte contre les superbactéries, offrant l’espoir d’un avenir plus sain.