La Réserve fédérale est loin d'émettre sa propre monnaie numérique, déclare un haut responsable de la réglementation

Michael Barr, vice-président chargé de la surveillance de la Réserve fédérale, a déclaré que la banque centrale était « loin » de prendre la décision d'émettre ou non sa propre monnaie numérique. Barr a souligné que la Fed ne procéderait à une monnaie numérique qu'avec le soutien clair du président et autorisant une législation du Congrès. Il a souligné que la Fed doit bien comprendre les implications et les compromis qu'introduisent les monnaies numériques des banques centrales (CBDC), car la Fed est à la fois l'émetteur de la monnaie américaine et un opérateur dans le système de paiement.

Les remarques de Barr correspondent à celles du président de la Fed, Jerome Powell, qui a également déclaré que la Fed n'irait pas de l'avant avec une monnaie numérique sans l'autorisation explicite du Congrès. L'idée d'une monnaie numérique suscite un certain scepticisme, le secteur bancaire et certains membres du Congrès s'inquiétant de la concentration du pouvoir entre les mains de la Fed.

Concernant les monnaies numériques émises en dehors des canaux officiels, Barr a exprimé sa profonde inquiétude quant à la forte implantation des pièces stables dans le système financier sans surveillance suffisante. Les Stablecoins, qui sont des actifs numériques liés à une monnaie comme le dollar américain, ont attiré l'attention des régulateurs et des législateurs en raison du manque de cadre réglementaire et de surveillance.

Barr a souligné que les banques intéressées à traiter avec des pièces stables doivent avoir l'approbation de leurs superviseurs et mettre en place des mesures solides de gestion des risques. Il a toutefois reconnu que la politique de la Fed ne s'applique qu'aux banques placées sous sa supervision directe, laissant ainsi la possibilité à d'autres banques surveillées par le gouvernement d'aller plus loin.

Barr a souligné l’importance d’établir le cadre législatif et réglementaire approprié avant que des risques importants n’apparaissent liés à l’utilisation des pièces stables comme moyen de paiement et réserve de valeur généralisé. Cela est crucial pour sauvegarder la stabilité financière, maintenir une politique monétaire efficace et protéger l’intégrité du système de paiement américain.

Source : Pete Schroeder, Thomson Reuters.