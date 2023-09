Le défi de parvenir à l’anonymat dans les écosystèmes d’actifs numériques

La Réserve fédérale a publié un document discutant des limites de l’anonymat semblable à celui des espèces dans les écosystèmes d’actifs numériques. L’article soutient que le désir d’anonymat repose souvent sur une idée fausse du fonctionnement des systèmes numériques. Malgré le cryptage et d’autres mesures de sécurité, de petites informations peuvent toujours être divulguées via les journaux d’activité et les pistes d’audit, rendant ainsi un anonymat complet pratiquement impossible.

Même si le document reconnaît que les systèmes numériques ne peuvent pas offrir le même niveau d’anonymat que l’argent liquide, il ne répond pas à l’idée largement répandue selon laquelle l’argent numérique remplacera progressivement l’argent liquide, éradiquant ainsi tout potentiel d’anonymat à l’avenir. Il s’agit d’un point clé que de nombreuses personnes comprennent instinctivement.

Le document couvre différents types de systèmes, y compris les blockchains publiques et autorisées, mais il est clairement rédigé du point de vue de la banque centrale. Il fait la distinction entre la couche d’émission et la couche de circulation, un concept communément associé aux monnaies numériques des banques centrales (CBDC).

Une stratégie de confidentialité suggérée dans le document consiste à adopter des approches hybrides au lieu de s’appuyer sur une méthode unique. Par exemple, une approche courante pour les CBDC consiste à autoriser les paiements de petite valeur sans nécessiter de contrôles Know Your Customer (KYC) et anti-blanchiment (AML). Cependant, cela ouvre la porte aux acteurs illicites pour diviser les transactions plus importantes en montants plus petits afin de contourner les contrôles.

Le document souligne également les conséquences involontaires de la divulgation intentionnelle de données. Les fonctionnalités améliorant la confidentialité s'accompagnent souvent d'une lourde charge de calcul, ce qui peut entraîner de mauvaises performances de transaction. Les utilisateurs peuvent choisir de désactiver ces fonctionnalités afin d'accélérer le règlement, compromettant sans le savoir leur propre vie privée et celle de l'ensemble du système de paiement.

Les questions de confidentialité et de convivialité sont des facteurs cruciaux qui pourraient déterminer le succès ou l’échec des CBDC. Les préoccupations en matière de confidentialité ont gagné du terrain, le public s'interrogeant sur l'utilisation abusive potentielle des informations personnelles par les gouvernements. De plus, si les CBDC n’offrent pas d’avantages significatifs en matière d’utilisabilité par rapport aux solutions privées existantes, elles pourraient avoir du mal à être acceptées par la population en général.

L'exploration par la Réserve fédérale des stratégies de confidentialité dans les écosystèmes d'actifs numériques met en évidence les complexités et les défis liés à l'obtention de l'anonymat. Cela rappelle que même si la confidentialité est une caractéristique souhaitable, il peut être irréaliste d’espérer un anonymat complet, semblable à celui de l’argent liquide, dans les systèmes numériques.

Sources : Réserve fédérale, Financial Times, RBC

Définitions:

– Confidentialité : l'état ou la condition d'être à l'abri de toute intrusion ou divulgation non autorisée d'informations personnelles.

– Écosystèmes d’actifs numériques : réseau de plates-formes et de systèmes qui facilitent la création, le stockage et le transfert d’actifs numériques tels que les crypto-monnaies.

– Anonymat : État d’être anonyme ou non identifiable. Dans le contexte des systèmes numériques, cela fait référence à la capacité de mener des transactions ou des activités sans révéler sa véritable identité.

– Monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) : forme numérique de la monnaie fiduciaire d'un pays émise et réglementée par la banque centrale.