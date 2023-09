Protégez-vous de la montée des escroqueries liées aux applications bêta, prévient le FBI

By

L'installation de versions bêta d'applications est devenue une pratique populaire parmi les passionnés de technologie qui souhaitent découvrir les dernières fonctionnalités avant tout le monde. Cependant, le Federal Bureau of Investigation (FBI) appelle à la prudence, car les cybercriminels ont commencé à profiter de cette tendance pour mener des escroqueries et des attaques de phishing.

Les applications bêta sont des versions préliminaires d'applications que les développeurs distribuent aux utilisateurs à des fins de tests et de commentaires. Malheureusement, ces applications bêta sont désormais utilisées pour intégrer du code malveillant, exposant les utilisateurs à des risques d'usurpation d'identité, de fraude financière et de compromission des appareils.

Le FBI prévient que ces applications bêta malveillantes se font souvent passer pour des applications légitimes, en utilisant des noms, des images et des descriptions similaires pour tromper les utilisateurs. Les cybercriminels ont recours au phishing ou aux escroqueries amoureuses pour établir la communication avec leurs victimes. Une fois la connexion établie, ils persuadent les utilisateurs d’installer une application mobile bêta, promettant des incitations attractives telles que des paiements importants.

Le type d’arnaque aux applications bêta le plus courant concerne les échanges de cryptomonnaies. Les victimes sont amenées à saisir les détails de leur compte afin d’effectuer des paiements pour investir dans des crypto-monnaies. Cependant, les fonds et les informations personnelles fournis sont en réalité transférés aux cybercriminels.

Pour vous protéger contre ces escroqueries, le FBI a formulé plusieurs recommandations. Avant d'installer une application bêta, vérifiez toujours les avis du développeur de l'application et des clients. De plus, évitez d’envoyer des paiements à des personnes que vous n’avez pas rencontrées ou avec lesquelles vous n’avez interagi qu’en ligne. Soyez prudent lorsque vous partagez des informations personnelles ou financières par courrier électronique ou par messages, et évitez d'ouvrir des pièces jointes suspectes ou de cliquer sur des liens inattendus.

Il est essentiel d’être prudent lorsqu’on reçoit des messages urgents ou menaçants et de vérifier la légitimité des liens en les survolant. Restez vigilant et sceptique face aux e-mails ou messages qui semblent suspects. Gardez votre logiciel à jour pour vous protéger contre les vulnérabilités, contrôler les autorisations des applications et désinstaller les applications inutilisées afin de minimiser les risques de sécurité.

Pour vous protéger contre les escroqueries liées aux applications bêta, vous devez rester informé, être prudent et adopter de bonnes habitudes de sécurité en ligne. En suivant ces recommandations, vous pouvez contribuer à protéger vos informations personnelles et vos actifs financiers contre les cybercriminels.

Sources:

Le FBI met en garde contre une nouvelle arnaque aux applications bêta. Récupéré de [source]

Définitions:

– Applications bêta : versions préliminaires des applications que les développeurs distribuent aux utilisateurs pour tests et commentaires.

– Escroqueries par phishing : tentatives frauduleuses visant à tromper des individus en se faisant passer pour une entité digne de confiance pour voler des informations personnelles ou des détails financiers.

– Escroqueries amoureuses : escroqueries en ligne dans lesquelles les cybercriminels établissent de fausses relations avec les victimes pour les exploiter financièrement.