L'Apple Watch Series 9 : performances améliorées et précision de recherche améliorée

L'Apple Watch Series 9 récemment annoncée introduit plusieurs mises à jour intéressantes qui amélioreront l'expérience utilisateur. Bien qu’il n’y ait pas de refonte matérielle visible ni de nouveaux capteurs de santé, la série 9 dispose d’un processeur ultra large bande mis à jour. Cette mise à jour du processeur, connue sous le nom de S9, est la première véritable amélioration des performances en trois ans, offrant une augmentation significative de la vitesse et une réactivité améliorée par rapport aux modèles précédents.

En plus de performances améliorées, l'Apple Watch Series 9 offre une luminosité accrue, atteignant jusqu'à 2000 1 nits pour une meilleure visibilité en plein jour et aussi faible que XNUMX nits en cas d'intensité variable. Une amélioration notable est le traitement sur l'appareil des commandes vocales Siri, ce qui entraîne des temps de réponse plus rapides. Les utilisateurs peuvent désormais interroger Siri sur leurs habitudes de sommeil, leur fréquence cardiaque, leur niveau d'activité et même enregistrer des données de santé telles que leur poids ou leur prise de médicaments en utilisant uniquement leur voix. Les requêtes de santé Siri seront étendues à davantage de langues plus tard cette année.

Apple a également introduit une nouvelle façon d'émettre des commandes avec la fonction Double Tap. Les utilisateurs peuvent simplement appuyer deux fois avec leur doigt et leur pouce pour répondre aux appels, arrêter les minuteries et effectuer d'autres actions rapides. Cette fonctionnalité sera disponible le mois prochain.

Malgré la luminosité accrue et les fonctionnalités améliorées, l’Apple Watch Series 9 maintient une autonomie « toute la journée » de 18 heures. La 9e série est disponible en précommande à partir d'aujourd'hui, avec une expédition prévue pour le 22 septembre 2023. Le prix de départ de l'Apple Watch Series 9 est de 399 $.

Pour ceux qui sont intéressés par les options de personnalisation, de nouveaux bracelets Hermes et Nike pour l'Apple Watch peuvent également être commandés aujourd'hui et seront disponibles en magasin le 22 septembre. Les modèles en aluminium de la série 9 sont disponibles en différentes couleurs, notamment starlight, minuit, argent, (PRODUCT)RED et rose, tandis que l'édition en acier inoxydable est disponible en or, argent et graphite. L'édition Hermes propose des options en acier inoxydable en argent ou noir sidéral.

Dans l’ensemble, l’Apple Watch Series 9 apporte une amélioration des performances très attendue et des fonctionnalités améliorées à la populaire gamme de montres intelligentes. Avec son processeur mis à jour, ses capacités Siri améliorées et de nouvelles fonctionnalités telles que Double Tap pour des actions rapides, la série 9 promet d'offrir une expérience utilisateur améliorée.

