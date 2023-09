Fonctionnalités de sécurité améliorées dans la mise à jour One UI Watch 5 de Samsung

La mise à jour One UI Watch 5 de Samsung apporte des fonctionnalités de sécurité améliorées pour les utilisateurs de Galaxy Watch. Un changement remarquable est que les verrouillages d'écran basés sur un code PIN ou un modèle ne peuvent plus être contournés par les réinitialisations d'usine. Cela signifie que si votre Galaxy Watch exécute la dernière mise à jour et que vous avez activé un verrouillage d'écran basé sur un code PIN ou un modèle, vous serez invité à saisir le code PIN ou le modèle lors de la configuration initiale après une réinitialisation d'usine.

En cas de perte ou de vol d'une Galaxy Watch, cette fonction de sécurité supplémentaire empêche tout accès non autorisé et protège vos données personnelles. Cela garantit que personne d’autre ne peut utiliser votre montre sans saisir le bon code PIN ou le bon modèle. Cette mise à jour vise à offrir une sécurité renforcée et une tranquillité d'esprit aux utilisateurs de Galaxy Watch.

Cependant, si vous oubliez votre code PIN ou votre schéma, vous pouvez toujours retrouver l'accès à votre Galaxy Watch en confirmant votre identité via votre compte Google et votre smartphone. En utilisant votre identifiant Google ou votre empreinte digitale, vous pouvez récupérer votre Galaxy Watch après une réinitialisation d'usine.

Il est important de noter que certains utilisateurs ont signalé des problèmes lors de la confirmation de leur compte Google à l'aide du scanner d'empreintes digitales pendant le processus de configuration. Cependant, la saisie manuelle du mot de passe du compte Google s'est avérée être une méthode efficace pour confirmer l'identité et déverrouiller la montre.

La mise à jour One UI Watch 5 a initialement fait ses débuts avec la série Galaxy Watch 6 et est désormais disponible pour les gammes Galaxy Watch 4 et Watch 5 sur divers marchés. Samsung continue de donner la priorité à la sécurité et à la confidentialité de ses utilisateurs, et cette mise à jour témoigne de leur engagement.

Dans l'ensemble, les mesures de sécurité améliorées de la mise à jour One UI Watch 5 offrent une meilleure protection aux utilisateurs de Galaxy Watch et garantissent que leurs données personnelles restent sécurisées même en cas de réinitialisation d'usine.

