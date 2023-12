Le principe d'incertitude quantique redéfini par des chercheurs japonais

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Kyushu et de l'Université d'électro-communications du Japon a redéfini le principe d'incertitude en physique quantique. Le principe d'incertitude, formulé pour la première fois par Werner Heisenberg dans les années 1920, stipule qu'il existe une limite à la précision avec laquelle l'emplacement et l'impulsion d'un système quantique peuvent être mesurés.

Les chercheurs ont élargi la compréhension précédente du principe d’incertitude en montrant qu’il s’applique également aux quantités observables continues ou illimitées, comme la position. Le principe d'incertitude traditionnel stipulait que même s'il était impossible de mesurer la position et l'impulsion d'un objet quantique avec une précision arbitraire, il était néanmoins possible de mesurer avec précision la position elle-même. Cependant, la nouvelle recherche révèle que même la position ne peut pas être mesurée avec précision en utilisant des mesures naturelles satisfaisant à la conservation de la quantité de mouvement.

L'étude s'appuie sur le théorème de Wigner-Araki-Yanase (WAY), un raffinement du principe d'incertitude, en démontrant son applicabilité à des variables continues et illimitées. Le théorème WAY ne s'appliquait auparavant qu'à des quantités telles que le spin d'une particule, qui ne peut prendre que des valeurs discrètes et bornées.

Les chercheurs soulignent que leurs découvertes sont importantes car elles apportent une réponse définitive à un problème de longue date en physique quantique. Leurs travaux contribuent à une compréhension plus approfondie des limites inhérentes et des principes fondamentaux de la mécanique quantique.

Même si les aspects techniques de la recherche peuvent être complexes, les implications sont considérables. Le principe d’incertitude redéfini a des implications dans divers domaines de la physique quantique et peut potentiellement avoir un impact sur les futures expériences et mesures dans ce domaine.

Dans l’ensemble, cette étude met en évidence les progrès continus dans notre compréhension de la physique quantique et l’importance de réévaluer et d’affiner continuellement les principes de longue date. À mesure que la technologie et les connaissances scientifiques progressent, les chercheurs continuent de repousser les limites de notre compréhension du monde quantique.