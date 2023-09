Monnaies numériques et plan de dédollarisation pour la Chine et ses alliés

Selon un éminent universitaire chinois, les monnaies numériques contribueront à la dédollarisation pour la Chine et ses alliés. Huang Qicai, directeur adjoint de l'Académie des sciences sociales du Fujian, a exprimé ce point de vue dans un article d'opinion pour le quotidien Guangming. Huang a déclaré que le processus de dédollarisation a déjà commencé dans divers pays et conduira à la multipolarisation de la monnaie mondiale alors que les pays s'efforcent de se distancier du dollar américain.

Huang estime que les monnaies numériques, telles que le yuan numérique chinois, joueront un rôle dans ce processus à long terme. Il suggère que les monnaies numériques internationales ont le potentiel d’innover et de contribuer à la dédollarisation. Alors que les applications de monnaie numérique continuent de mûrir, Huang propose la possibilité de l’émergence d’une « monnaie mondiale » super-souveraine et devenant le centre du système de gouvernance monétaire internationale. Bien que Huang ne déclare pas explicitement que le yuan numérique chinois devrait remplir ce rôle, il mentionne dans son article la plateforme de paiement des BRICS, BRICS Pay.

BRICS Pay est une prochaine plateforme de paiement numérique décentralisée. Huang souligne que si les problèmes d'interopérabilité peuvent être résolus, les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) pourraient être intégrées à BRICS Pay. La Chine, la Russie et le Brésil ont notamment réalisé des progrès significatifs dans leurs projets respectifs de monnaie numérique. Huang affirme que les CBDC pourraient en effet contribuer à la dédollarisation grâce à des transactions transfrontalières bilatérales ou multilatérales facilitées par des projets de transition en monnaie numérique.

Un autre aspect crucial souligné par Huang est la nécessité de briser la domination du système de messagerie bancaire SWIFT, contrôlé par les États-Unis. Il affirme qu’il est nécessaire que les alliés chinois favorisent vigoureusement la dédollarisation dans des domaines clés comme l’énergie et les matières premières. Huang suggère que les échanges de devises et les règlements avec les pays producteurs de matières premières en utilisant les monnaies locales et le yuan affaiblissent progressivement le lien entre le pétrole et le dollar américain.

En conclusion, les monnaies numériques, en particulier le yuan numérique chinois, ont le potentiel de contribuer au processus de dédollarisation. En promouvant l’utilisation des monnaies fiduciaires numériques et en relevant les défis d’interopérabilité, des pays comme la Chine et ses alliés peuvent réduire leur dépendance à l’égard du dollar et promouvoir la multipolarisation monétaire mondiale.

Sources:

– XY/Adobe

– Académie des sciences sociales du Fujian

– Guangming Quotidien