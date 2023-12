La supplémentation en arginine stimule la croissance et la production d'astaxanthine des algues

Des chercheurs de l’Académie chinoise des sciences ont découvert qu’une supplémentation en arginine peut améliorer considérablement la croissance et la production d’astaxanthine d’Haematococcus pluvialis, un type d’algue.

L'astaxanthine est largement reconnue pour ses propriétés antioxydantes et est utilisée dans diverses industries telles que l'alimentation, la pharmacie, la médecine et la cosmétique. H. pluvialis est une source naturelle d'astaxanthine, ce qui en fait un centre de recherche pour des méthodes de production économiques et efficaces.

L'étude, publiée dans Bioresource Technology, visait à identifier des substances susceptibles d'améliorer efficacement la croissance et la production d'astaxanthine chez H. pluvialis. En comparant différents additifs, les chercheurs ont découvert que l'arginine avait l'effet le plus significatif et le plus rentable sur les algues.

Les chercheurs ont découvert que l'arginine agit en stimulant des voies spécifiques dans les algues, conduisant à l'activation de gènes associés aux caroténoïdes et aux lipides. De plus, l'arginine améliore l'utilisation du carbone dans les algues et augmente l'expression des gènes impliqués dans la production de lipides et d'astaxanthine. Ces effets combinés entraînent une croissance accrue des algues, des niveaux élevés d’astaxanthine et une production accrue de lipides.

Cette découverte a le potentiel de révolutionner la production d’astaxanthine. En utilisant une supplémentation en arginine, les chercheurs peuvent optimiser les conditions de croissance de H. pluvialis, garantissant ainsi un processus de production plus efficace et durable. De plus, l’utilisation d’un additif économique comme l’arginine garantit que l’astaxanthine peut être produite à plus grande échelle, répondant ainsi à la demande croissante de diverses industries.

Des recherches plus approfondies seront menées pour explorer le dosage optimal et les conditions de culture pour la supplémentation en arginine. L’objectif est de développer une méthode évolutive et rentable pour la production à grande échelle d’astaxanthine. Grâce à ses puissantes propriétés antioxydantes et à ses diverses applications, l’astaxanthine est très prometteuse pour l’amélioration de la santé et du bien-être humain.

