« Exadelic », un roman de science-fiction de Jon Evans, ancien contributeur de TC, capture l'essence de l'écosystème technologique avec son décor de Bay Area et son récit riche en références. Tout en établissant des comparaisons avec « Ready Player One », le livre vise à dépasser ses limites en abordant des thèmes et des intrigues plus larges.

Dans « Exadelic », les lecteurs sont plongés dans une conspiration technologique profonde basée sur l’IA qui détermine le sort de la planète. L'intrigue évolue d'un techno-thriller en potboiler, suivant un cadre technologique ciblé par une IA voyou, à un récit sinueux enraciné dans l'air du temps technologique et éthique d'aujourd'hui. Le livre explore des thèmes tels que l'IA incontrôlable, les investisseurs en capital-risque sans scrupules et la nature de la réalité, qui font tous écho aux reportages de TechCrunch.

L'histoire prend des tournures inattendues, mettant en valeur l'imagination et la narration intelligente de l'auteur. Bien que le roman puisse être apprécié comme une lecture de plage passionnante, il s'appuie fortement sur l'esprit du temps de la technologie de la Bay Area, ce qui peut limiter son attrait plus large. Evans s'appuie sur sa connaissance approfondie des mondes des startups, de la technologie et de l'investissement, ainsi que de San Francisco du début des années 2000, attirant les lecteurs familiers avec ces sujets.

Cependant, le roman lutte contre le solipsisme consistant à extrapoler une histoire expansive à partir d’un seul moment et d’une seule perspective. Semblable aux œuvres de science-fiction des années 1960 qui envisageaient un avenir basé sur une technologie obsolète, « Exadelic » semble enraciné dans le présent, dépourvu de perspective visionnaire. Alors que certains lecteurs peuvent embrasser la nostalgie et trouver du plaisir dans la combinaison originale de concepts du livre, d'autres peuvent en reconnaître les limites.

Dans l’ensemble, « Exadelic » propose une balade amusante et stimulante à travers un monde dominé par la technologie et l’intrigue. Même s'il ne repousse pas les limites du genre, il capture l'essence de la scène technologique de la Bay Area et engage les lecteurs avec son intrigue passionnante et ses références intelligentes.

