L’industrie musicale a connu des changements importants ces dernières années, en partie à cause de l’influence des plateformes de médias sociaux telles que TikTok. Nathan Hubbard, ancien directeur musical, a partagé ses réflexions sur l'album « GUTS » d'Olivia Rodrigo, déclarant que sa durée de 39 minutes est le résultat de la « TikTokisation continue de cette ère de la musique ». Si les réseaux sociaux ont sans aucun doute eu un impact sur le format de la musique pop, ce phénomène n’est pas exclusif à TikTok.

Tout au long de l’histoire, l’industrie musicale a évolué parallèlement aux progrès des technologies d’enregistrement et de diffusion audio. Les singles pop sortis sur vinyle étaient limités par les contraintes physiques du support et la nécessité d'une diffusion radiophonique. L'écriture de chansons devait capter l'attention entre les publicités, conduisant à des morceaux plus courts et accrocheurs. Les disques vinyles pouvaient contenir un maximum de 22 minutes d'audio par face, ce qui a influencé le séquençage des premiers albums pop.

Des albums comme « Born To Run » de Bruce Springsteen et « Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band » a duré environ 39 minutes, semblable à « GUTS » d'Olivia Rodrigo. Cette durée résultait des limitations des disques vinyles, qui pouvaient accueillir environ 20 minutes par face. Même à l’ère du streaming, où les contraintes physiques ne s’appliquent plus, la tradition d’environ 39 minutes pour la durée d’un album perdure.

Les pop stars modernes, dont Olivia Rodrigo, adhèrent toujours aux normes établies de l'industrie tout en intégrant les nouvelles tendances. L’ère du streaming encourage les singles plus courts et accrocheurs, mais l’influence des pratiques passées demeure. L'album de Rodrigo suit un format couplet-refrain-couplet-refrain-pont-refrain, une formule qui prévaut depuis des décennies. La durée de 39 minutes n’est pas un résultat direct de TikTok mais plutôt une continuation des traditions de l’industrie.

Même si les médias sociaux jouent un rôle important dans l’évolution du paysage musical, il est crucial de reconnaître le contexte historique plus large qui a influencé la durée des albums. La durée de 39 minutes représente un équilibre entre les besoins commerciaux, les limitations physiques et les attentes des auditeurs de musique pop. L’industrie reste un écosystème complexe dans lequel une compréhension approfondie de ses nuances est essentielle pour une analyse précise.

