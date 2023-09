Apple dévoile l'iPhone 15, la nouvelle Apple Watch et les AirPods lors d'un événement produit

Apple Inc. a annoncé son événement produit le plus attendu de l'année, au cours duquel elle présentera l'iPhone 15, les nouveaux modèles d'Apple Watch et les derniers AirPod. L'événement, appelé « Wonderlust », aura lieu le 12 septembre au siège d'Apple à Cupertino, en Californie.

Le point culminant de l’événement sera la gamme iPhone 15 Pro, qui comportera des mises à jour et des améliorations importantes. En outre, Apple discutera également de ses prochaines mises à jour logicielles, notamment iOS 17, iPadOS 17 et watchOS 10.

L'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods sont les produits clés de l'écosystème Apple et contribuent à environ 60 % du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Apple espère que le lancement de l’iPhone 15 l’aidera à se remettre d’une baisse des ventes et incitera les clients à mettre à niveau leurs appareils.

Un changement notable dans la version iPhone de cette année est le passage à la norme USB-C pour le chargement et le transfert de données, ce qui pourrait améliorer les performances mais pourrait potentiellement contrarier les consommateurs. Ce sera la deuxième fois qu'Apple modifie le port de l'iPhone, le précédent changement ayant eu lieu en 2012.

L'iPhone 15 sera disponible en quatre modèles : iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Les modèles de base auront des côtés en aluminium et un dos en verre, tandis que les modèles Pro haut de gamme présenteront un nouveau design avec des côtés en titane, un aspect brossé et un dos en verre dépoli. Les modèles professionnels auront également des lunettes plus fines, grâce à un nouveau procédé de fabrication appelé LIPO.

Les modèles Pro seront livrés avec une puce A17 plus rapide construite sur un nouveau processus de production de 3 nanomètres, offrant de meilleures performances et une meilleure autonomie de la batterie. De plus, les modèles Pro bénéficieront d'améliorations importantes en matière d'appareil photo, notamment des téléobjectifs et des objectifs ultra-larges améliorés, ainsi qu'un système de téléobjectif mis à jour avec des capacités de zoom matériel.

Tous les nouveaux iPhones seront dotés du semi-conducteur ultra-large bande « U2 » pour des capacités de localisation améliorées. Ils passeront également de Lightning à USB-C pour le chargement et les transferts de données, avec des vitesses de transfert accrues exclusives aux modèles Pro.

Lors de l'événement, Apple dévoilera également l'Apple Watch Series 9 dans les tailles actuelles de 41 mm et 45 mm. La société devrait également lancer l’Ultra de deuxième génération, bien que les détails sur ce modèle soient rares.

Dans l'ensemble, l'événement produit d'Apple est très attendu, car la société vise à attirer les consommateurs avec ses derniers modèles d'iPhone, ses mises à jour logicielles et les avancées de l'Apple Watch. L'événement fournira également un aperçu de la stratégie d'Apple pour surmonter les défis du marché, notamment la baisse des ventes et les inquiétudes en Chine.

