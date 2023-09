La Commission européenne désigne six entreprises comme contrôleurs d'accès en vertu de la loi sur les marchés numériques

By

Le 6 septembre 2023, la Commission européenne a annoncé qu'elle avait désigné Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta et Microsoft comme contrôleurs d'accès en vertu de l'article 3 de la loi sur les marchés numériques (DMA). Ces sociétés fournissent 22 services de plate-forme de base, notamment les réseaux sociaux, les navigateurs Internet, les systèmes d'exploitation et les magasins d'applications mobiles.

La désignation de ces entreprises comme contrôleurs d’accès constitue une étape importante vers la mise en œuvre pratique du DMA. La Commission européenne a introduit un nouvel ensemble d'exigences visant à garantir un marché numérique équitable et ouvert dans l'Union européenne.

Certaines des exigences clés auxquelles les contrôleurs d’accès désignés doivent se conformer comprennent :

Permettre aux utilisateurs finaux d'installer des applications et des magasins d'applications tiers qui utilisent ou interagissent avec le système d'exploitation du contrôleur d'accès. Permettant une désinscription facile des services de base de la plateforme du contrôleur d'accès. Fournir aux entreprises qui font de la publicité sur une plateforme de contrôle d'accès un accès à des outils et des informations de mesure des performances pour une vérification indépendante de leurs publicités. Interdire l'utilisation des données d'un utilisateur professionnel si le contrôleur d'accès est en concurrence avec l'utilisateur professionnel sur sa propre plateforme. Interdire le classement préférentiel des propres produits ou services du gatekeeper par rapport à ceux de tiers hébergés sur la plateforme. Interdire le suivi des utilisateurs finaux en dehors du service de plateforme principal du contrôleur d'accès pour la publicité ciblée sans obtenir le consentement approprié.

En outre, les contrôleurs d'accès sont tenus de soumettre un rapport de conformité détaillé dans les six mois suivant leur désignation, décrivant les mesures qu'ils ont mises en œuvre pour se conformer au DMA.

Le DMA vise à accroître la concurrence et l’équité sur le marché numérique en s’attaquant au pouvoir de marché des grandes plateformes en ligne. Il vise à créer des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises et à protéger les droits et intérêts des consommateurs.

Sources:

– Texte officiel du DMA

– Communiqué de presse de la Commission européenne