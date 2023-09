Les investisseurs s'inquiètent des restrictions imposées par la Chine sur les iPhones et de la résurgence du dollar

Les investisseurs attendent avec impatience la fin de la semaine alors que les inquiétudes liées aux restrictions chinoises sur les iPhone et à la récente hausse du dollar ont éclipsé les marchés. Apple a connu une baisse significative de sa capitalisation boursière, s'élevant à 200 milliards de dollars, en raison d'informations selon lesquelles la Chine limiterait l'utilisation des iPhones par les employés de l'État. Cette nouvelle a non seulement affecté Apple, mais également le secteur technologique américain dans son ensemble et les principaux fournisseurs Apple en Asie. La Chine est un marché critique pour Apple, et toute restriction dans le pays peut avoir des conséquences importantes pour l'entreprise et ses fournisseurs.

En revanche, la société chinoise Huawei Technologies a lancé les préventes de son dernier smartphone, le Mate 60 Pro+, qui a attiré l'attention du monde entier pour sa réussite à surmonter les sanctions américaines. Ces évolutions contrastées dans le secteur technologique mettent en évidence la volatilité et l’imprévisibilité du marché.

Un autre facteur influençant la dynamique du marché est la hausse des rendements américains, qui a conduit à la récente domination du dollar. Les traders estiment que les taux d'intérêt élevés persisteront dans un avenir prévisible, ce qui rendra difficile pour les principales devises de surmonter la force du dollar d'ici la fin de l'année. L'appréciation continue du dollar par rapport à un panier de devises a non seulement amené le yuan national à atteindre son plus bas niveau depuis 16 ans, mais elle a également exercé une pression sur le yen, incitant les traders à rester vigilants face à une éventuelle intervention.

Alors que les marchés européens s’ouvrent, les investisseurs se préparent à une fin de semaine potentiellement turbulente. L'indice paneuropéen STOXX 600 a connu sept jours consécutifs de pertes, marquant sa pire performance depuis février 2018. De plus, l'attention du marché se tourne vers la chaîne de supermarchés française criblée de dettes Casino, qui risque d'être exclue de l'indice boursier SBF-120 de Paris, une mesure des grandes entreprises.

En résumé, les inquiétudes concernant les restrictions chinoises sur l'iPhone et la hausse du dollar ont entraîné une atmosphère de marché volatile. Le déclin de la capitalisation boursière d'Apple, le lancement réussi du smartphone de Huawei et la performance écrasante du dollar rappellent aux investisseurs la volatilité et l'imprévisibilité du marché mondial.

Définitions:

– Capitalisation boursière : La valeur totale des actions en circulation d’une société.

– Stratèges Forex : Experts qui analysent et prédisent les mouvements des devises sur le marché des changes.

– Yuan onshore : Le yuan chinois s’échange en Chine continentale.

– Yen : La monnaie du Japon.

– Indice paneuropéen STOXX 600 : Un indice qui représente la performance des principales valeurs européennes.

– Indice actions SBF-120 : Indice de référence de la Bourse de Paris, représentant la performance de 120 grandes entreprises.

Source : Ankur Banerjee (Reuters)