Le DLC Euro Truck Simulator 2 présente les travaux de peinture des lignes modernes

Euro Truck Simulator 2 a publié un nouveau DLC appelé Modern Lines Paint Jobs Pack, permettant aux joueurs de personnaliser leurs camions avec des designs uniques et irréguliers. Le DLC propose six thèmes de conception, dont Line Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner et Two Fold. Chaque design peut être appliqué à n’importe quel camion dans le simulateur et peut être personnalisé davantage avec des options de couleurs. Les travaux de peinture s'étendent également à toutes les remorques pouvant être peintes.

Le pack de travaux de peinture Modern Lines est disponible sur Steam au prix de 1.69 £/1.99 €/1.99 $. Les joueurs peuvent choisir leur design préféré et faire ressortir leurs camions sur les routes virtuelles. La sortie de ce DLC fait suite aux récentes avant-premières du prochain DLC West Balkans, qui présentera de nouveaux ferries et points de repère dans les régions d'Ancône et de Bari.

Euro Truck Simulator 2 continue de proposer du nouveau contenu et des mises à jour pour améliorer l'expérience de jeu des joueurs. En plus des DLC, le jeu a récemment mis les joueurs au défi avec un défi sans GPS, ajoutant un niveau supplémentaire de difficulté et de réalisme pour ceux qui recherchent un plus grand défi.

Si vous êtes un fan d'Euro Truck Simulator 2, le pack de travaux de peinture Modern Lines est un excellent moyen d'ajouter une touche de style à votre expérience de camionnage virtuelle. Choisissez votre design préféré et prenez la route avec style !

Source : Logiciel SCS