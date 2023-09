L'Éthiopie va intégrer l'identification numérique au secteur de la santé

Le ministère éthiopien de la Santé et le Programme d'identité nationale ont uni leurs forces pour intégrer l'identification numérique Fayda dans le secteur de la santé du pays. Cette collaboration, connue sous le nom de « Digital ID for Health », vise à servir de registre de patients et à soutenir diverses initiatives en matière de soins de santé, notamment les régimes nationaux d'assurance maladie, l'octroi de licences pour les employés et les professionnels et le partage des dossiers de santé.

Le partenariat entre le Programme national d'identité et le ministère de la Santé vise à simplifier les transactions et à réduire les demandes frauduleuses grâce à une vérification d'identité sécurisée et en temps réel. Bien que l'annonce ne fournisse pas de détails spécifiques sur la manière dont la vérification de l'identité et l'authentification seront effectuées, elle impliquera probablement l'utilisation de données biométriques capturées lors du processus d'inscription de Fayda.

Depuis 2019, Simprints travaille aux côtés du gouvernement éthiopien pour développer un système d'identification numérique biométrique qui relie les patients à leur dossier de santé numérique. Pour faire avancer ce projet, Simprints a récemment lancé un appel d'offres pour rechercher un consultant qui aidera à définir les prochaines étapes.

L'intégration de Fayda dans le secteur de la santé devrait également améliorer l'administration et la vérification des titres de compétences, promouvoir la transparence et faire respecter les normes professionnelles. Le gouvernement prévoit que cette intégration entraînera une réduction des temps d'attente pour l'inscription et une amélioration de la prestation des services de santé.

L'un des objectifs du programme national d'identité éthiopien est d'intégrer Fayda dans divers ministères gouvernementaux, éliminant ainsi le besoin de vérifications d'identité et d'enregistrements répétés. Pour faciliter cela, Madras Security Printers a été sélectionné comme fournisseur de cartes d'identité Fayda.

Dans l'ensemble, l'intégration de l'identification numérique dans le secteur de la santé éthiopien offre le potentiel de rationaliser les processus, d'améliorer les soins aux patients et de renforcer le système de santé dans son ensemble.

