De nouvelles possibilités dévoilées dans l’expansion de l’alphabet génétique

Des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego ont réalisé une avancée majeure dans le domaine de la biologie synthétique. En introduisant de nouveaux nucléotides synthétiques dans l’alphabet génétique, ils ont élargi les possibilités de création de protéines personnalisées et de nouveaux médicaments potentiels.

L'alphabet génétique se compose de quatre lettres représentant les quatre nucléotides qui composent l'ADN. Cependant, l’équipe de recherche a découvert que l’ARN polymérase, une enzyme cruciale dans la synthèse des protéines, est capable de reconnaître et de transcrire une paire de bases artificielles de la même manière que les paires de bases naturelles.

Les implications de cette découverte sont révolutionnaires. Avec la possibilité d’ajouter davantage de nucléotides au code génétique, les scientifiques pourraient diversifier la gamme de molécules pouvant être synthétisées en laboratoire. Cela pourrait potentiellement révolutionner la conception et le développement de protéines à des fins thérapeutiques.

L'auteur principal Dong Wang, professeur à l'École Skaggs de pharmacie et des sciences pharmaceutiques de l'UC San Diego, a souligné l'enthousiasme suscité par cette découverte. Il a déclaré : « Compte tenu de la diversité de la vie sur Terre avec seulement quatre nucléotides, les possibilités de ce qui pourrait arriver si nous pouvons en ajouter d’autres sont séduisantes. »

L'étude était le fruit d'un effort de collaboration entre la Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences de l'UC San Diego, la Foundation for Applied Molecular Evolution et le Salk Institute for Biological Studies.

Traditionnellement, l'ADN est composé d'adénine (A), de thymine (T), de guanine (G) et de cytosine (C). Ces nucléotides forment des paires de bases avec des géométries moléculaires spécifiques, connues sous le nom de géométrie de Watson et Crick. Les nouveaux nucléotides synthétiques peuvent désormais rejoindre ces paires de bases dans la structure en double hélice de l'ADN.

Les découvertes des chercheurs ont été publiées dans Nature Communications le 12 décembre 2023. Cette percée ouvre de nouvelles voies pour la biologie synthétique, élargissant notre compréhension du code génétique et ses applications potentielles dans divers domaines tels que la médecine et la biotechnologie.